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≡ Политический дрейф РК
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44796
Политический дрейф РК
Отправлено: 29.07.22 - 12:48
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По мнению российских историков, начало кардинальной политической переориентации началось с перехода на латиницу. Собственно для этого вывода имеется опыт узбеков. Они тесно связаны с США и в незначительной мере с Россией. Результат много лучше, чем у Казахстана.
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
15
Политический дрейф РК
Отправлено: 30.07.22 - 22:16
#15
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Я из Германии вернулся. Оставил там дочь. Она распределяла и контролировала бюджет германии десятки лет. Пока не состарилась.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
360
Re: Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 12:51
#16
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"Я из Германии вернулся. Оставил там дочь. Она распределяла и контролировала бюджет германии десятки лет. Пока не состарилась." Неужели всей Германии? неужели это сама Меркель?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16384
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 14:31
#17
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Оставил там дочь. Она распределяла и контролировала бюджет германии десятки лет. Пока не состарилась.

Несколько триллионов долларов в год..
Это кто собственно?
И почему состарилась?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1433
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 14:49
#18
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Оставил там дочь. Она распределяла и контролировала бюджет германии десятки лет. Пока не состарилась.

Выучилась, работала. Переехала в Германию. Доросла до министерства финансов?
Десятки лет работы в министерстве...
Папаша, вам сколько лет?!
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
15
Re: Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 15:25
#19
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Цитата:
Маркс:
Мертвые воры стыренного уже не вернут.

Зато каждый потенциальный вор поймёт,много наворуешь, на том свете не воспользуешься. И родным достанется "конфиксация" финансов и имущества. У нас арифметика разная. ВМ я изучал в России.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2397
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 17:58
#20
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Зато каждый потенциальный вор поймёт,много наворуешь, на том свете не воспользуешься.

Раньше это никого не останавливало, так откуда тогда уверенность, что сегодня будет по другому? Курильщикам вон тоже на пачках рисуют их будущее и что?
Цитата:
Salnik Anatoliy:
У нас арифметика разная. ВМ я изучал в России.

Так вы арифметику изучали или ВМ? И где конкретно в России? В тюрьме, в монастыре? Или чисто самостоятельно, руля бюджетом всея империи?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
495
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 18:22
#21
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Цитата:
Маркс:
Курильщикам вон тоже на пачках рисуют их будущее и что?

Ну это просто двойные стандарты перемогли перемогу.
Во первых с одной стороны, такин картинки можно рисовать практически на всём. Ведь все мы умрём рано или поздно. Один шоколадкой и макарониной подавиться, другой дымом сигареты поперхнётся. :lol:
А с другой стороны и во вторых, это немного не правильно пилить сук на котором сидишь. Если хотят бороться с курильщиками, то есть другие способы. Индустрию производства сигарет почему то никто не трогает (рабочие места, налоги), как и курильщики сами, плотят цинз и пополняют государственную кассу может более, чем некоторые собственники квартир, сдающие их в аренду. :lol:
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1234
* 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
721
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 20:23
#22
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У нас арифметика разная. ВМ я изучал в России.

( :lol: Походу, учителя Гайдар и Чубайс!
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1234
* 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
721
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 20:26
#23
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Цитата:
рихард:
неужели это сама Меркель?

:lol: ))
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1234
* 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
721
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 20:44
#24
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. :-x

[Исправлено: 1234, 31.07.2022 - 20:48]
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1234
* 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
721
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 20:54
#25
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Цитата:
Skeptic:
Однобокий предвзятый "анализ" человека, или совершенно незнакомого с реалиями, или заведомо лгущего.


Однозначно.
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