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≡ "Хотим как в Китае" - Общественнки готовят акцию по мониторингу качества ремонта дорог в Костанайской области. Куда обращаться с жалобами?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44790
"Хотим как в Китае" - Общественнки готовят акцию по мониторингу качества ремонта дорог в Костанайской области. Куда обращаться с жалобами?
Отправлено: 29.07.22 - 14:21
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Мониторингом качества ремонта дорог в Костанайской области займется республиканское общественное объединение "Адилдик жолы". С 15 августа в течение двух месяцев они будут принимать жалобы от граждан, а после проверять эти сообщения и обращать внимание госорганов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16337
Re: "Хотим как в Китае" - Общественнки готовят акцию...
Отправлено: 29.07.22 - 14:21
#1
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Почему только подрядчик к уголовке?
А тот, кому он откатывает, тоже наверно должен сидеть?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4226
"Хотим как в Китае" - Общественнки готовят акцию по мониторингу качества ремонта дорог в Костанайской области. Куда обращаться с жалобами?
Отправлено: 30.07.22 - 02:38
#2
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Похоже на очередное надувание щёк.
Общественное объединение, которое не наделено никакими правами и имеет только рекомендательный голос.
Тех, кто делает дороги и производит асфальт - не сто, а пара десятков предприятий. Езжайте к ним и контролируйте исходное качество. Асфальт, щебень и составляющие - это не молоко, их не разбавишь по пути к объекту.
Желаете ещё больше толка - пожалуйста, изменяйте законодательство! Народ поддержит.
А эта деятельность - напрасная трата времени и средств...

[Исправлено: bgb, 30.07.2022 - 02:41]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3289
Re: "Хотим как в Китае" - Общественнки готовят акцию...
Отправлено: 30.07.22 - 10:01
#3
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Цитата:
111:
только подрядчик к уголовке?


Начнут с него: - при первом же допросе с "пристрастием" он и маму родную выдаст.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1972
"Хотим как в Китае" - Общественнки готовят акцию по мониторингу качества ремонта дорог в Костанайской области. Куда обращаться с жалобами?
Отправлено: 30.07.22 - 10:18
#4
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Ну а пока из года в год многострадальная трасса Екатеринбург- Алматы. Начиная с Карабалыка...и на всем протяжении. А от Карабалыка до Федоровки местами вообще не дорога, направление. Заезжая из России, которую ругают за качество дорог, понимаешь, что тот кто ругает попросту не видел казахстанских "дорог". Лицо страны, так сказать, для въезжающих...Стыдно, господа, стыдно.
Только положенное полотно(!)месяца не прошло, уже волнами. Это просто позор какой-то. Без слез автомобилисту по этому безобразию не проехать.
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