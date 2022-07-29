Мониторингом качества ремонта дорог в Костанайской области займется республиканское общественное объединение "Адилдик жолы". С 15 августа в течение двух месяцев они будут принимать жалобы от граждан, а после проверять эти сообщения и обращать на них внимание госорганов. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил исполнительный директор объединения Дидар СМАГУЛОВ на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

- Наша организация - неправительственная, мы принципиально не берем деньги от госзаказа, а финансируемся за счет частных средств, - рассказал Смагулов. - "Адилдик жолы" была создана в поддержку предвыборной платформы кандидата в президента Токаева. В его программе был пункт, который содержит в себе реформы по повышению эффективности госаппарата и противодействию коррупции. Мы считаем этот подход правильным. На сегодня у нас есть филиалы во всех регионах Казахстана. Мы работаем по нескольким направлениям: бесплатно консультируем граждан, которые оказались в сложных юридических ситуациях, связанных с госорганами, также мониторим госзакупки, так как там происходит каждое пятое коррупционное преступление. По нашим обращениям за 6 месяцев к административной ответственности были привлечены 310 человек по всему Казахстану.

По словам Смагулова, акция общественного объединения преследует единственную цель: "любой гражданин Казахстана может и должен задавать вопросы государству, ставить вопросы о качественном освоении бюджетных средств".

- Дело в том, что ремонт дороги не завершается приемкой работ, так как каждый участок трассы имеет гарантию от подрядчика до 5 лет, - говорит Смагулов. - Но, к сожалению, должного контроля за ними нет. Даже сейчас, когда мы задаем вопросы чиновникам, они не могут сразу показать все дороги на гарантии. Это говорит о том, что должного контроля в акимате нет. Наверное, этому есть объективная причина, поэтому мы и призываем граждан проводить мониторинг вместе. До 15 августа будет опубликован список всех дорог, которые на гарантии в Костанайской области. Мы призываем костанайцев следить за их состоянием. Мы будем обрабатывать ваши обращения, отправлять их в акимат, а после требовать исправить ситуацию. Да, мы не специалисты в области дорожного строительства, но мы можем визуально определить какие-то дефекты.

Дидар Смагулов отмечает, что в прошлом году Казахстан находился на 108 месте из 138 стран по качеству дорог. Эту проблему, по его мнению, можно решить как в Китае.

- Если через год там на дороге появится яма, то там не нужно доказывать, была ли коррупционная составляющая. Сразу подрядчик несет уголовную ответственность, - отмечает Смагулов. - Если бы мы внедрили такой подход, наверное, ситуация стала бы лучше. Эта мера - обсуждаемая. И я не говорю, что завтра мы такой подход внедрим. Но этот вопрос мы ставим на повестку дня.

Сообщить о коррупции можно на сайте adildik.abc-task.kz.

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