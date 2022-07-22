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≡ "От чего это зависит? От вашего настроения?" - Специалиста, контролирующего госзакупки, рекомендовал наказать совет по этике Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44779
"От чего это зависит? От вашего настроения?" - Специалиста, контролирующего госзакупки, рекомендовал наказать совет по этике Костанайской области
Отправлено: 22.07.22 - 19:25
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Ведущий специалист отдела камерального контроля департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Асем ЖУНУСОВА по одним и тем же нарушениям приняла два кардинально противоположных решения.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2847
"От чего это зависит? От вашего настроения?" - Специалиста, контролирующего госзакупки, рекомендовал наказать совет по этике Костанайской области
Отправлено: 22.07.22 - 19:25
#1
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Цитата:
Жунусова толком так и не смогла ответить на эти вопросы.




[Исправлено: Козлов я, 22.07.2022 - 19:30]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5430
Re: "От чего это зависит? От вашего настроения?" -...
Отправлено: 22.07.22 - 20:04
#2
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Жалобу на Силханова Жунусова проигнорировала
Ее судить надо, тут явно коррупционное составляющее, что хочу то и ворочу
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b
§ bugsy
(Пользователи)
Регистрация:
24.08.18
Сообщений:
48
Re: "От чего это зависит? От вашего настроения?" -...
Отправлено: 22.07.22 - 20:47
#3
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Есть лайфхак очень действенный. говоришь что не по злому умыслу и на волю. прайс на эту услугу можно взять у директора ктэка
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
829
Re: "От чего это зависит? От вашего настроения?" -...
Отправлено: 23.07.22 - 08:41
#4
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Так в тех.задании надо смотреть условия
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Corpse
§ Corpse
(Пользователи)
Регистрация:
26.02.07
Сообщений:
26
Re: "От чего это зависит? От вашего настроения?" -...
Отправлено: 28.07.22 - 12:36
#5
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Цитата:
bugsy:
прайс на эту услугу можно взять у директора ктэка

там скидки оптовые нужны, здесь не прокатит)
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