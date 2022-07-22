Дисциплинарное дело в отношении ведущего специалиста отдела камерального контроля департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Асем ЖУНУСОВОЙ совет по этике рассмотрел сегодня, 22 июля.

Дело связано с тем, что Жунусова по одним и тем же нарушениям приняла два кардинально противоположных решения.

При объявлении итогов госзакупки на оказание услуг по организации питания в горно-техническом колледже заявка выигравшего ее ИП Манабаева была отклонена, так как поступила жалоба, что у него нет кухонных рабочих и не заключено ни одного трудового договора с поварами и другим персоналом. В связи с чем, договор был заключен со вторым победителем - ТОО "Салта".

- Жалоба поступила Жунусовой, которая после проверки вынесла предписание колледжу для устранения нарушений, - объяснил начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан БАСМУРЗИН. - В итоге договор заключили со вторым поставщиком. Однако точно такую же закупку в политехническом колледже выиграл ИП Силханов, у которого тоже не было ни одного трудового договора с персоналом и он не мог подтвердить его наличие. Жалобу на Силханова Жунусова проигнорировала, не вынесла предписания колледжу и победителем так и остался Силханов.

Обе закупки разыгрывались на приличные суммы - около 15 млн тенге.

Асем Жунусова сообщила, что некоторые жалобы не помнит.

- Я ориентировалась на конкурсную документацию, в которой у горно-технического колледжа были указаны кухонные рабочие, а у политехнического не было, - пояснила она. - Вообще по вопросам организации питания много разночтений, нет конкретики. Мы запросили информацию в министерстве, но ответа пока нет.

- Речь конкретно идет о том, что вы при одинаковых нарушениях приняли два противоположных решения. Почему? - уточнил председатель совета по этике, руководитель департамента по делам госслужбы Костанайской области Асхат ИСКЕНДИРОВ. - От чего это зависит? От вашего настроения?

Жунусова толком так и не смогла ответить на эти вопросы. Но в ходе обсуждения выяснилось, что ее руководство было в курсе действий подчиненной и тоже не увидело нарушений.

Действия Жунусовой квалифицировали как воспрепятствование предпринимательской деятельности одного поставщика и предпочтение другому. За это предусмотрены три вида наказания - от предупреждения до понижения в должности и увольнения.

В связи с тем, что Жунусова - только специалист, а ее руководство, зная о ситуации, ничего в ней не усмотрело, совет по этике принял решение ограничиться предупреждением. А на следующем заседании допросить по этому вопросу начальников из департамента госаудита.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ