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≡ Сколько еще казахстанцы будут ездить в вагонах без кондиционеров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44767
Сколько еще казахстанцы будут ездить в вагонах без кондиционеров
Отправлено: 27.07.22 - 13:59
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АО "Пассажирские перевозки" ответило на вопрос о том, почему в жаркий сезон в регионах курсируют вагоны без кондиционеров. И еще на один - об информировании пассажира о техническом состоянии вагонов и наличии кондиционера перед покупкой билета.
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
77
Re: Сколько еще казахстанцы будут ездить в вагонах без...
Отправлено: 27.07.22 - 13:59
#1
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Покупал билеты в РЖД Самара - Москва. Вся информация о вагонах доступна до момента оплаты. Пассажир видит все удобства, даже указано разрешено ли в данном вагоне перевозить домашних питомцев. Скорее всего у нас внедрят что-то подобное, и скорее всего скопируют у РЖД.
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