Отправлено: - 13:59

АО "Пассажирские перевозки" ответило на вопрос о том, почему в жаркий сезон в регионах курсируют вагоны без кондиционеров. И еще на один - об информировании пассажира о техническом состоянии вагонов и наличии кондиционера перед покупкой билета.