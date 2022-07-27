В последнее время в СМИ и социальных сетях участились публикации с жалобами на состояние вагонов поезда сообщением Атырау - Мангистау. Корреспондент Tengritravel.kz обратился с запросом в АО "Пассажирские перевозки", чтобы выяснить, почему в жаркий сезон в регионах курсируют вагоны без кондиционеров.

Фото Турар Казангапов

Как сообщается в ответе на запрос, вагоны без кондиционеров планируется исключить по истечении срока службы - до 2029 года. Таких вагонов в парке компании - 47 процентов.

"Из всего парка общества стандартные вагоны, оборудованные системой кондиционирования воздуха (СКВ), составляют 57 процентов и курсируют на разных маршрутах. В вагонах старой постройки не предусмотрена СКВ по конструкции завода-изготовителя, и они планируются к исключению по истечении срока службы до 2029 года. Однако во всех вагонах, не оборудованных СКВ, предусмотрена система приточной вентиляции. Перед рейсом вагоны осматриваются на предмет исправности приточной вентиляции, а также механизмов открывания окон", - говорится в ответе АО "Пассажирские перевозки".

В ведомстве заверили, что планируется приобретение свыше 500 новых пассажирских вагонов в период 2024-2029 годов, которые будут оборудованы СКВ.

Другой вопрос - информирование пассажира о техническом состоянии вагонов и наличии кондиционера перед покупкой билета. Дело в том, что в данный момент, покупая билет даже заблаговременно, турист не может знать, будет ли в его вагоне кондиционер. Так, согласно информации в ответе на запрос, в ближайшее время эта проблема будет решена: при выборе вагона пассажирам будут доступны QR-коды с информацией о поезде, маршруте, номерах вагонов и техническом оснащении.

"Для решения в краткосрочной перспективе задачи по заблаговременному информированию пассажиров о техническом оснащении вагонов реализуется проект по размещению в каналах сбыта QR-кодов со ссылками на веб-ресурс с информацией о поезде, маршруте, порядковых номерах вагонов и их техническом оснащении. Дополнительно ведется работа по установлению специальных условных обозначений, описывающих техническое оснащение вагонов, в онлайн-системах продаж", - сообщается в письме.