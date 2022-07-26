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≡ "Идем к завершению" - Долгострой в микрорайоне Аэропорт прокомментировал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44765
"Идем к завершению" - Долгострой в микрорайоне Аэропорт прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 26.07.22 - 21:44
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Многоэтажные жилые дома №№ 45/1, 45/2 и 45/3 в микрорайоне Аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в 2019 году. Владельцы квартир неоднократно жаловались на подрядчика.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2778
Re: "Идем к завершению" - Долгострой в микрорайоне...
Отправлено: 26.07.22 - 21:44
#1
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Я не строитель, но разве плиты на последней фотографии должны так выглядеть? :-x
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