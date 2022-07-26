Многоэтажные жилые дома №№ 45/1, 45/2 и 45/3 в микрорайоне Аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в 2019 году. Владельцы квартир неоднократно жаловались на подрядчика. Вечером 25 июля на стройку приехал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Визит прошел без участия будущих новоселов. Наверное, поэтому продлился он всего 10 минут.

- Раз в неделю я выезжаю, в этот раз совместно с прокуратурой, по рабочему графику, - рассказал "НГ" Жундубаев. - Мы идем к завершению строительства. Если в прошлом году мы не могли так сказать, то сегодня мы говорим. Сроки обозначены - до конца года два дома будут сданы в любом случае. По третьему дому проводим совещания, но будем стараться. И в Кунае, и здесь дома на 95% уже готовы. Осталось только технические вопросы решить.

Квартиры в этих домах покупали по госпрограмме, когда цена квадратного метра составляла всего 140 000 тенге. Из-за проблем с финансированием, вызванных в том числе пандемией, стройку заморозили. 5 месяцев назад компанию "РСО Саулет", признанную банкротом, сменил новый подрядчик - ТОО "Нуркапстройгаз". В прокуратуре обещают - если и этот подрядчик затянет строительство, "будет дана правовая оценка".

- Мы видим, что подрядчики срывают сроки строительства, что создает определенные риски для жителей, - отметил начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан БАСМУРЗИН. - Прокуратура не оставляет это без внимания. В прошлом году мы уже привлекали подрядчика, признав его через суд недобросовестным поставщиком и взыскав неустойку. Теперь определен новый подрядчик, мы его контролируем. Мы заслушали фактическое положение дел. По договору работы по двум домам должны быть завершены в октябре-ноябре этого года. Если в сроки он не уложится, то будет принята мера прокурорского надзора.

Аким Костаная и представители прокуратуры также проинспектировали строительство домов в микрорайоне Кунай. Здесь дома планируют сдать уже в августе.

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