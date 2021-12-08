Будущие владельцы квартир в микрорайоне Аэропорт сегодня, 8 декабря, пришли в акимат Костаная. И потребовали дать разъяснения - почему "заморозили" строительство трех многоэтажек, которые должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2020 года.

О домах №№ 45, 45/1, 45/2 и 45/3 "НГ" писала в мае 2021 года - у застройщика, ТОО "РСО Саулет", возникли проблемы из-за поставки плит, которые в нашем регионе производит только домостроительный комбинат, и пандемии. Тогда заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ на встрече с инициативной группой жильцов заявил: "Дом № 45 планируют сдать до конца мая, а вот остальные - не раньше декабря 2021 года".

- Дом № 45 действительно сдали, там уже живут люди, а по оставшимся трем новостроек серьезных продвижений пока нет, - рассказал "НГ" будущий владелец квартиры в доме № 45/2 Аслан ЖИКЕЕВ. - В одном из домов люди уже прошли проверку платежеспособности, в других нет. Мой дом достроили до 6-го этажа и на этом всё. Распределения квартир не было. В общем процесс строительства в стагнации. Я даже застал такой момент, что оттуда наоборот вывозили плиты и технику. В августе было собрание с представителями акимата и нам сообщили, что застройщик "РСО Саулет" обанкротился. В прямом эфире "Отбасы банка" сообщили, что до конца ноября определят нового застройщика. Но этого не произошло. Поэтому мы и напрашиваемся на прием в акимате.

Жикеев отмечает - нет никаких гарантий, что сроки сдачи дома не будут и дальше отодвигаться. Уже почти 7 лет Аслан живет на съемной квартире. Вместе с ним - супруга и две дочки.

Очередная встреча с Сокитбаевым была назначена на 10 часов. Но заместитель акима задержался на совещании, и 12 человек, некоторые вместе с детьми, ждали чиновников в холле ситуационного центра iKomek. Обсуждали свои дома, отзванивались на работу и сообщали, что задерживаются . Сокитбаев вышел к людям в 10:50, увидел, что места не хватает, и предложил пройти в актовый зал.

- Хотя мы неоднократно встречались, вкратце напомню вам, какая работа нами была проведена, - обратился к собравшимся Мейрам Аманжолович. - В 2020 году договор был, они ввели один из четырех домов. По остальным домам мы вели судебные тяжбы. Подавали в суд на застройщика, чтобы понудить его выполнить работы. Суд нас поддержал, застройщик выплатил неустойку в 2 млн тенге. Мы потом вновь судились с ним, потому что работы так и не начались. Суд нас поддержал. Последний иск мы подали 15 июля, чтобы признать застройщика недобросовестным. Суд иск удовлетворил. 20 августа мы уведомили застройщика, что договор рассторгаем.

После расторжения договора с ТОО "РСО Саулет" акимат Костаная заказал перерасчет стоимости строительства домов на оставшиеся невыполненными работы. 27 июля департамент госаудита провел проверку новостроек, по ее итогам бывший застройщик вернул в бюджет 114 млн тенге.

- Автор проекта пересчитал оставшиеся работы по ценам, которые установлены в 3 квартале 2021 года, - пояснил Сокитбаев. - То есть, с 2019 года увеличилась цена одного квадратного метра. Если «РСО Саулет» вел работы при цене 137 000 тенге за кв. м, то после корректировки стоимость выросла до 226 000 тенге за кв. м. Мы получили заключение экспертизы по скорректированному проекту, объявили новый конкурс, но на него никто не откликнулся.





Акимат объявил конкурс повторно, срок подачи заявок истекает 13 декабря. Если их не будет, акимат объявит третий конкурс. Если же каким-то чудом конкурс состоится, то костанайцам придется ждать свои квартиры до 15 октября 2022 года.

Из хороших новостей - акимат заключил с "Отбасы банком" меморандум, где четко прописана цена за 1 кв. м - 137 000 тенге. То есть, кто бы не выиграл конкурс, стоимость жилья для будущих владельцев не вырастет.

- Сейчас с рядом компаний устно ведем переговоры, чтобы они посмотрели проект, посчитали его, - резюмировал замакима. - Будем надеяться, что 13 октября застройщик появится! Если не появится, то мы вправе провести закупки методом из одного источника.

Собравшиеся к этим словам отнеслись скептически. Каждый месяц им приходится платить за съемное жилье, за год эта сумма может достигнуть и миллиона. Кроме того, за время ожидания возникают частные случаи, из-за которых некоторые люди и вовсе могут лишиться квартир.

- У меня ипотека оформлена на отца. Если в 2020 году у него возраст позволял участвовать в госпрограмме и получать жилье через "Отбасы банк", то сейчас он, к сожалению, не молодеет и этот критерий скоро перестанет быть актуальным. Как в таком случае быть? - спросил Жикеев.

Заместитель директора КФ АО «Отбасы банк» Адилет ЖУЛАЕВ ответил, что вклад можно передать близкому родственнику. При этом родственник тоже должен соответствовать всем требованиям программы и пройти соответствующую проверку. Если же человек не будет подходить, то ему придется выкупить квартиру не по льготной госпрограмме, а за полный счет, либо отказаться от приобретения жилья.

В мае 2021 года Мейрам Сокитбаев предлагал альтернативу - купить квартиры по программе "Отбасы банка" в микрорайоне Кунай, где дома планировали сдать в июле-августа. По словам заместителя акима, предложением воспользовались 47 человек. Сейчас эта возможность уже недоступна. Поучаствовать в госпрограмме в других частях города можно, но для этого нужно либо полностью отказаться от очереди на квартиры в микрорайоне Аэропорт, либо встать на конкурс с другим депозитным счетом.

По итогам совещания пришли к одному выводу - 13 декабря владельцы квартир узнают итоги конкурса госзакупок. Что делать после - пока непонятно.

Фото Ксении РЕБИК