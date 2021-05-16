Владельцы квартир в четырёх новостройках микрорайона Аэропорт уже больше полугода не могут узнать, когда их уже купленное жильё будет достроено. 14 мая инициативная группа встретилась с представителями застройщика ТОО «РСО Саулет» и акимата Костаная.

Строительство домов №№ 45, 45/1, 45/2 и 45/3 началось в декабре 2019 года, заселять дома планировали в конце 2020-го. К маю 2021-го больше всех приблизился к сдаче в эксплуатацию дом № 45, где сейчас идут отделочные работы. Остальные здания ещё на стадии возведения стен. Хуже всего ситуация с домом № 45/1, в котором строители не продвинулись дальше второго этажа.

- Три года мы копили, в августе 2020-го подали заявку в Отбасы банк, чтобы купить квартиру по фиксированной цене по программе «Нурлы жер», - рассказала «НГ» Анастасия ПУТИЛИНА. – Мы хотим просто узнать: почему стройка стоит и когда в наш дом сдадут в эксплуатацию. В банке нам говорят, что они только кредитуют. В отделе строительства акимата Костаная нас отправляют разговаривать с подрядчиком. А он отвечает нам: «Это не ко мне!». И на этом информация о будущем домов заканчивается.

Заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ сообщил инициативной группе, что дом № 45 планируют сдать в эксплуатацию до конца мая, а вот остальные - не раньше декабря 2021-го года. И пояснил - сроки срывает застройщик, который столкнулся с нехваткой строительных материалов и «рядом других причин».

- За то, что они сорвали в прошлом году договорные обязательства, мы подали иски в суд. И только по дому №45 ТОО «РСО Саулет» было оштрафовано на 2 млн. тенге, - рассказал Сокитбаев. – У застройщика возникли проблемы. Мы видим это по темпам строительства. Мы можем вам предложить купить квартиры не в микрорайоне Аэропорт, а так же по программе через Отбасы банк, но уже в микрорайоне Кунай, где дома сдадут в эксплуатацию уже в июле-августе. Там другая компания строит.

Жильцы предложение не поддержали. Чтобы получить деньги в банке, они проходили конкурсный отбор. И сейчас не уверены в том, что смогут пройти конкурс повторно.

- Стройка идёт из тех деталей, что у нас есть. Пока у нас нет возможностей и финансирования для активного строительства, - говорит директор ТОО «РСО Сауле» Сергей КРИВОШЕЕВ, после встречи он дал небольшой комментарий «НГ». – Есть объективные и субъективные причины. Они разные. Вы давно ходили в магазин? Ситуация меняется с каждым днём. Вы живёте в Казахстане и видите, что творится. Цены растут. Никто не ожидал, что будет ковид с его ограничениями, а это привело к подорожанию строительства. У нас сейчас есть нехватка средств, но о каких суммах идёт речь – это коммерческая тайна.

Проблем с выделением денег со стороны заказчика - отдела строительства - нет. В бюджете предусмотрено выделение около 1,5 млрд тенге, но получит эти деньги застройщик только после того, как достроит дома. По информации акимата, застройщик в мае взял кредит, чтобы дозакупить стройматериалы. Панели для домов в Костанае выпускает Домостроительный комбинат. Когда стройматериалы будут поставлены застройщику, пока неизвестно.

- Поменять поставщика панели мы не можем, потому что такие панели выпускает только наш ДСК, - рассказала собравшимся и. о. руководителя отдела строительства акимата Костаная Тамара ДАНИЛЬЧУК. – Другие комбинаты строят другие панели. Мы не можем их закупить в Кокшетау, да и цена у них будет больше. Сроки строительства сорваны по разным причинам: то кран сломался, то материалы не завезли. Если подрядчик в этом году не продвинется в строительстве, мы, конечно, будем вынуждены признать недобросовестным участником госзакупок, но это будет самая крайняя мера. Потому что здесь встанет вопрос – а кто будет вместо этого ТОО завершать строительство? Здесь жильё покупают по фиксированной цене по программе «Нурлы жер». Здесь квадратный метр примерно на 100 000 тенге дешевле. Независимо от срока сдачи дома цена для покупателя не изменится. Да, у подрядчика будут убытки, потому что для него материалы подорожают, но на владельцах квартир это никак не отразится.

Владельцы квартир в целом согласны ещё подождать, если будет гарантия, что в декабре в очередной раз срок сдачи не отодвинут. Пока таких гарантий никто не даёт.

- Я могу ждать окончания строительства, но я слышу новости, как в новостройках выявляют разные дефекты, учитывая финансовые проблемы застройщика, я опасаюсь за качество работ, - отмечает владелица квартиры в доме №45/1 Махаббат ДЮСЕМБЕКОВА. - Я внесла в банк уже больше миллиона тенге, потом ещё будем выплачивать кредит по программе «Нурлы жер». Уже год мы стоим замороженными. Мы не можем пополнить депозит, не можем погасить кредит. Я могу подождать, но мне важно, чтобы качество стройматериалов или работ не упало.

По итогам встречи инициативная группа начала сбор подписей под коллективным обращением к акиму Костаная. В нём они вновь просят зафиксировать сроки сдачи домов в эксплуатацию.

Фото Георгия ГОВОРОВА