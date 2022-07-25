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≡ Меньше шили и мололи - у предприятий Костаная проблемы с сырьем и заказами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44754
Меньше шили и мололи - у предприятий Костаная проблемы с сырьем и заказами
Отправлено: 25.07.22 - 17:48
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В целом показатели социально-экономического развития областного центра за шесть месяцев 2022 года - с плюсом. Но 11 фирм, причем далеко не мелких, не смогли достичь прошлогоднего производственного уровня.
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
262
Re: Меньше шили и мололи - у предприятий Костаная проблемы с...
Отправлено: 25.07.22 - 17:48
#1
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Уточните пожалуйста эти красивые цифры в %% считались по количеству или по стоимости?
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
262
Re: Меньше шили и мололи - у предприятий Костаная проблемы с...
Отправлено: 25.07.22 - 17:52
#2
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П.С. уважаемая редакция у вас же есть "доступ" к экономистам пишущим статьи, может имеет смысл хотябы по итогам месяца делать какую-то аналитику публикуемым в течении месяца заметкам по выступлениям Акимата. А то 50.2% производства пива могут быть разными и 1 литом и 1 миллионом литров.
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