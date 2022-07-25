В целом показатели социально-экономического развития областного центра за шесть месяцев 2022 года - с плюсом. Об этом сообщили сегодня, 25 июля, на аппаратном совещании в акимате Костаная. Но 11 фирм, причем далеко не мелких, не смогли достичь прошлогоднего производственного уровня.

Фото из архива ""НГ

- По итогам первого полугодия 2022 года в городе наблюдается рост по основным макроэкономическим показателям: промышленное производство - на 20,8%; инвестиции в основной капитал - на 4,9%; ввод жилья - на 7,3 %; объем строительных работ - на 42,1%; розничной торговли - на 8,4%, оптовой - на 15%, - перечислила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Наталья ТУРЛУБЕКОВА.

Увеличился выпуск автомобилей, армированного проката, бетонных изделий, а также муки, макарон, кондитерских изделий, безалкогольных напитков.

Но с этим хуже, чем могли бы в соответствии со своими мощностями, сработали именно мельницы, производители напитков.

11 предприятий не смогли выйти на прошлогодний уровень производства, в их числе ТОО «Фирма Арасан», производитель пива - 50.2%, ТОО "Аква-Арасан", производитель прохладительных напитков – 93,4%, ТОО «ДЕП», производитель молочной продукции - 83,1%. С неполной загрузкой из-за недостатка зерна, говорилось в докладе, работали мельничные комплексы ТОО "Отан-2004" - 60,2%, ТОО «Атамекен-Дос» - 85,8%, ТОО «Асалия» - 92,5%, ТОО "Унагро" – 94,4%. Не достигли прошлогодних показателей из-за снижения объемов потребления ТОО "КЭЦ"- 95,2% и филиал РГП "Казводхоз" - 86,8%, а также швейники ПрК «Большевичка – 96,3% и Костанайское учреждение «Учебно-производственного предприятия Казахского ощества глухих» - 72,1% из-за отсутствия заказов.