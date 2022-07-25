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≡ Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44754
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 16:33
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Правительство разрешило банкам вывозить наличные российские рубли из Казахстана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте эталонного контрольного банка НПА.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8654
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 16:33
#1
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тааак, местные вирусологи-экономисты, геть до кучи... скажите, упадет рубь после вывоза всей валюты?
Профайл
5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
262
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 17:18
#2
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По логике должен выровняться курс в банках и обменниках.... По факту ХЗ
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16132
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 17:25
#3
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Где то два мешка рублей завалялось..
А нет, сжег..
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2353
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 17:48
#4
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