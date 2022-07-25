Правительство разрешило банкам вывозить наличные российские рубли из Казахстана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте эталонного контрольного банка НПА, передает Tengrinews.kz.

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"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Казахстана наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах на 23:59 1 июля", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, в марте Президент подписал указ, запрещающий вывозить иностранную валюту из Казахстана на сумму, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов.

В середине июня Глава государства внес изменения в документ, в результате которых, в частности, в указе появились исключения.

В июле в Национальном банке объяснили причину появления большой массы рублей в Казахстане:

"Вследствие высокой торговой взаимосвязи Казахстана с РФ в казахстанских банках накопились наличные рубли вследствие ограничений на их вывоз из страны. На это повлияли такие факторы, как значительный объем приграничной торговли, а также свободное перемещение гражданами стран".