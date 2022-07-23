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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16073
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 22:58
Цитата:
Ты не понял, любого человека можно назвать хоть Наполеоном.
Я про другое.
Каков уровень этого человека, из интеллигенции она как Кеосаян или нет, разговаривает ли с президентом своей страны на равных и тд..
maxsaf:
Ваш новый Дмитрий Ярош
Ваш новый Дмитрий Ярош
Ты не понял, любого человека можно назвать хоть Наполеоном.
Я про другое.
Каков уровень этого человека, из интеллигенции она как Кеосаян или нет, разговаривает ли с президентом своей страны на равных и тд..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16073
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:01
Цитата:
Хм..
Ты лицезрел ее паспорт, чтобы это утверждать, или придумал где то в голове?
Don Julio:
А и если она гражданин Республики Казахстан, такой же как и ты.
А и если она гражданин Республики Казахстан, такой же как и ты.
Хм..
Ты лицезрел ее паспорт, чтобы это утверждать, или придумал где то в голове?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:07
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:08
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:11
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:16
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:42
**Каков уровень этого человека, из интеллигенции** ---а как это связано между собой ?? ---Ну а это ВООБЩЕ причем --*разговаривает ли с президентом своей страны на равных **
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:45
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 06:31
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 06:35
Комментарий удален модератором.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2986
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 10:03
Цитата:
Очередной вброс и конечно не уровень Федорова, Никонова и.т.д. Ранее за А.Данченко, отмечал, что она не политический деятель или должностное лицо принимающее соответствующие решения, в части касающейся урезания или увеличения зарплат, поэтому не надо вестись, её личное мнение, имеет право высказать.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.07.2022 - 10:04]
maxsaf:
Для Казахстана ее уровень и есть уровень Кеосаяна.
Для Казахстана ее уровень и есть уровень Кеосаяна.
Очередной вброс и конечно не уровень Федорова, Никонова и.т.д. Ранее за А.Данченко, отмечал, что она не политический деятель или должностное лицо принимающее соответствующие решения, в части касающейся урезания или увеличения зарплат, поэтому не надо вестись, её личное мнение, имеет право высказать.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.07.2022 - 10:04]
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2986
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 10:08
Цитата:
Обсуждали, когда тележурналист Анна Данченко предлагала урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает государственный язык.
Kairat stayer:
Ранее за А.Данченко, отмечал, что она не политический деятель или должностное лицо принимающее соответствующие решения, в части касающейся урезания или увеличения зарплат, поэтому не надо вестись, её личное мнение, имеет право высказать.
Ранее за А.Данченко, отмечал, что она не политический деятель или должностное лицо принимающее соответствующие решения, в части касающейся урезания или увеличения зарплат, поэтому не надо вестись, её личное мнение, имеет право высказать.
Обсуждали, когда тележурналист Анна Данченко предлагала урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает государственный язык.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17353
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 12:18
тема такая. для обсуждения.
использование капслока в своих
постах на форуме.
даже не читая постов, режет глаза
при взгляде на ленту.
не буду показывать пальцем.
причем явно используется для
возвеличивания себя, автора постов,
как самого "умного" на свете.
по меньшей мере это некрасиво,
об неуважении к другим и нескромности промолчу.
[Исправлено: alex_60, 24.07.2022 - 12:22]
использование капслока в своих
постах на форуме.
даже не читая постов, режет глаза
при взгляде на ленту.
не буду показывать пальцем.
причем явно используется для
возвеличивания себя, автора постов,
как самого "умного" на свете.
по меньшей мере это некрасиво,
об неуважении к другим и нескромности промолчу.
[Исправлено: alex_60, 24.07.2022 - 12:22]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:04
Надо называть вещи своими именами , не стесняться .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1970
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:07
Цитата:
Я не особый поклонник творчества The Beatles, но речь о песенке Маккартни ACROSs the universe?
alex_60:
Я не особый поклонник творчества The Beatles, но речь о песенке Маккартни ACROSs the universe?
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