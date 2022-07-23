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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16073
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 22:58
#1546
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Цитата:
maxsaf:
Ваш новый Дмитрий Ярош

Ты не понял, любого человека можно назвать хоть Наполеоном.
Я про другое.
Каков уровень этого человека, из интеллигенции она как Кеосаян или нет, разговаривает ли с президентом своей страны на равных и тд..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16073
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:01
#1547
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Цитата:
Don Julio:
А и если она гражданин Республики Казахстан, такой же как и ты.

Хм..
Ты лицезрел ее паспорт, чтобы это утверждать, или придумал где то в голове?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:07
#1548
Комментарий удален модератором.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:08
#1549
Комментарий удален модератором.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:11
#1550
Комментарий удален модератором.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:16
#1551
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:42
#1552
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**Каков уровень этого человека, из интеллигенции** ---а как это связано между собой ?? ---Ну а это ВООБЩЕ причем --*разговаривает ли с президентом своей страны на равных **
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 23:45
#1553
Комментарий удален модератором.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1414
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 06:31
#1554
Комментарий удален модератором.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1414
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 06:35
#1555
Комментарий удален модератором.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2986
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 10:03
#1556
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Цитата:
maxsaf:
Для Казахстана ее уровень и есть уровень Кеосаяна.


Очередной вброс и конечно не уровень Федорова, Никонова и.т.д. Ранее за А.Данченко, отмечал, что она не политический деятель или должностное лицо принимающее соответствующие решения, в части касающейся урезания или увеличения зарплат, поэтому не надо вестись, её личное мнение, имеет право высказать.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.07.2022 - 10:04]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2986
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 10:08
#1557
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Цитата:
Kairat stayer:
Ранее за А.Данченко, отмечал, что она не политический деятель или должностное лицо принимающее соответствующие решения, в части касающейся урезания или увеличения зарплат, поэтому не надо вестись, её личное мнение, имеет право высказать.


Обсуждали, когда тележурналист Анна Данченко предлагала урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает государственный язык.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17353
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 12:18
#1558
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тема такая. для обсуждения.
использование капслока в своих
постах на форуме.
даже не читая постов, режет глаза
при взгляде на ленту.
не буду показывать пальцем.
причем явно используется для
возвеличивания себя, автора постов,
как самого "умного" на свете.
по меньшей мере это некрасиво,
об неуважении к другим и нескромности промолчу.

[Исправлено: alex_60, 24.07.2022 - 12:22]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:04
#1559
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Надо называть вещи своими именами , не стесняться .
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1970
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:07
#1560
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Цитата:
alex_60:

Я не особый поклонник творчества The Beatles, но речь о песенке Маккартни ACROSs the universe?
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