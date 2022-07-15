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≡ Репитеры и радиофобы - Что влияет на качество мобильной связи в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44679
Репитеры и радиофобы - Что влияет на качество мобильной связи в Костанайской области?
Отправлено: 15.07.22 - 17:31
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Количество людей, опасающихся установки вышек сотовой связи, увеличивается. Зачастую жители новых микрорайонов активно сопротивляются установке вышек, но продолжают жаловаться на качество связи.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
862
Re: Репитеры и радиофобы - Что влияет на качество мобильной...
Отправлено: 15.07.22 - 17:31
#1
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я помню времена, когда в моей родной деревне была отличная мобильная связь, на всей его территории, во всех домах. А потом в одночасье она стала мягко говоря хуже, вплоть до отсутствия во многих домах. Ни о каких репитерах тогда знать не знали, слышать не "слыхивали". Просто, судя по всему, убавили мощность. По астанинской трассе тоже местами репитеры мешают?? :-o
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KR78LA
§ KR78LA
(Пользователи)
Откуда:
Костанайская область
Регистрация:
28.01.22
Сообщений:
4
Re: Репитеры и радиофобы - Что влияет на качество мобильной...
Отправлено: 15.07.22 - 17:59
#2
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У нас в Карабалыкском районе 1.5 -2 года назад была шикарная мобильная связь, сейчас же скатилось в *авно, и это при том что у нас единственных (по области думаю) стоит здоровенная телевышка увешанная тарелками мобильных операторов. Толку только ноль, дозвонится кому то проблема, зашёл в здание... "выпал из связи". Жителям улиц ниже середины посёлка, вообще дозвонится проблематично!
Смешно что ведутся разговоры про внедрение сетей 5G, у нас 2G/3G через раз работает!!
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
827
Re: Репитеры и радиофобы - Что влияет на качество мобильной...
Отправлено: 15.07.22 - 19:16
#3
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В новых микрорайонах мобильный интернет плохо работает. особенно вечером. В магазинах круглосуточно нельзя расплатится через интернет
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8771
Re: Репитеры и радиофобы - Что влияет на качество мобильной...
Отправлено: 15.07.22 - 19:32
#4
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Билайн опустился,до хуже некуда.
Я у себя в магазине абонентов Билайна сразу определяю-эти бедолаги носятся по всему магазину с вытянутыми руками пытаясь поймать сигнал и расплатиться,в итоге идут вместе с продавцом и платёжным терминалом на улицу ,только там и то не с первого раза удаётся провести платёж.
Причём здесь репитеры,если связь других операторов на том же месте работает отлично?
Кстати я уже года три как ушёл с Билайна к другому оператору и вместе с собой увёл ещё человек 10.
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