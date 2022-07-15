Re: Репитеры и радиофобы - Что влияет на качество мобильной...

Отправлено: - 19:32

Билайн опустился,до хуже некуда.

Я у себя в магазине абонентов Билайна сразу определяю-эти бедолаги носятся по всему магазину с вытянутыми руками пытаясь поймать сигнал и расплатиться,в итоге идут вместе с продавцом и платёжным терминалом на улицу ,только там и то не с первого раза удаётся провести платёж.

Причём здесь репитеры,если связь других операторов на том же месте работает отлично?

Кстати я уже года три как ушёл с Билайна к другому оператору и вместе с собой увёл ещё человек 10.