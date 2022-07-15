По данным управления информатизации, оказания госуслуг и архивов, на территории области 526 населенных пунктов, 517 имеют статус сельского населенного пункта, из них 482 (93,2%) обеспечены доступом к мобильному интернету. Отсутствует мобильный интернет в пунктах с населением 250 и менее человек, таковых по области 35.

Об этом сегодня, 15 июля, сообщили на брифинге в РСК, спикерами выступили представители госорганов и компаний мобильной связи.

Алексей Малышев и Азамат Кашиев / Фото РСК

В селах строят новые станции связи, заменяют спутниковую трансмиссию на наземную радиорелейную связь, проводят оптоволокно, постепенно связь 2G уступает место стандарты 3G и 4G.

К концу года, сообщил руководитель управления информатизации Азамат КАШИЕВ, в Амангельдинском и Джангельдинском районах планируют улучшение сети до стандарта 3G/4G в 20 селах.

Услуги мобильного интернета предоставляют три сотовых оператора: АО «Кселл» с торговыми марками Кселл и Activ, ТО «Мобайл Телеком Сервис» с торговой маркой Теlе2 и АО «Картел» с торговыми марками Beeline и Izi. Их представители объяснили периодическое снижение качества связи в сельской местности.

- В июне текущего года нашим управлением совместно с ТО «Картел» и областной инспекцией связи была сформирована рабочая группа по выявлению причин ухудшения мобильной связи в селе Буревестник Наурзумского района, - рассказал Кашиев. - В ходе обследования у жителей было выявлено большое количество репитеров, которые неагтивно воздействовали на радиочастотный спектр оборудования операторов связи. Чтобы продемонстировать воздействие репитеров на связь, на короткое время отключили электричество, после этого на всей территории села сразу стал функционировать мобильный интернет стандарта 3G.

О том, что большое количество репитеров сводит практически на нет усилия операторов, говорили все участники брифинга.

- Управлением информатизации неоднократно вносились предложения на законодательном уровне приравнять репитеры к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, ограничить установку и настройку данного оборудования только лицензированным компаниям,- пояснил Кашиев. - Одновременно следует ограничить ввоз этих устройств на территорию Казахстана, а также запретить продажу в неспециализированных торговых точках.

Улучшению мобильного интернета в городах и прилегающих к ним территориях мешает еще одна проблема - растущая радиофобия. Количество людей, опасающихся установки вышек сотовой связи, увеличивается. Зачастую жители новых микрорайонов активно сопротивляются установке вышек, но продолжают жаловаться на качество связи.

- Что удивляет - основные противники - не древние бабушки, - заметил представитель торговой марки Beeline Алексей МАЛЫШЕВ. - Наиболее яростный протест выражают молодые мамы, аргументируя тем, что беспокоятся за здоровье своих детей. Доказать им, что вышки сотовой связи не оказывают негативного влияния на здоровье, невозможно.