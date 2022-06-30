Re: На реконструкцию Дворца бракосочетания в Костанае потратят...

Отправлено: - 16:58

Еще при возведении этого сооружения я обратил внимание, что используется строительный материал (конкретно кирпич), бывший в употреблении. Тогда, помню, написал об этом в НГ. Кто-то из чиновников ответил, что такого быть не может и кирпич новый. Ну вот и аукнулось. Время все расставило на свои места.