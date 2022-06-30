Дворец бракосочетания в Костанае закроют на 5 месяцев. По инфрмации его владельца, ТОО «СПК Тобол», реконструкцией займется ТОО «ГрадСтройСервис», а сумма договора составит 244,2 млн тенге с учетом НДС.

На ПСД и строительство Дворца бракосочетания в 2014 году потратили 374,1 млн тенге.

Для посещения дворец закроют уже завтра, 1 июля.

Как сообщил "НГ" председатель правления СПК «Тобол» Айдар ХУСАИНОВ, реконструкция дворца вызвана заключением о техническом состоянии и эксплуатационной надежности здания.

- Работы будут выполнены согласно разработанной ПСД, прошедшей вневедомственную экспертизу, - пояснил Хусаинов. - Основные работы, которые планируют провести во дворце: замена облицовочных плит фасада здания, устройство светопрозрачного купола над террасой главного входа для снижения отрицательного воздействия атмосферных осадков на элементы декора террасы, а также замена наружных лестничных ограждений, элементов декора и облицовка ступеней.

Договор с ТОО «ГрадСтройСервис» направлен на согласованиние поставщику.

В июне 2020 года дворец оказался в центре скандала, когда 15-летний подросток упал с парадной лестницы из-за обрушения перил. Корреспондент «НГ» побывал во дворце 29 июня 2022 года, сейчас все три лестницы не работают, вход на них перекрыт красно-белой лентой.

Отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС), арендовавший помещение во дворце у СПК «Тобол», на время реконструкции переедет на первый этаж дома № 43 по пр. Аль-Фараби, где он и размещался раньше.

- В нашей работе изменений не будут, график работы остается прежним, только по новому адресу, - рассказала «НГ» руководитель отдела РАГС Ляйля МАУТОВА. - Единственное - торжества мы проводить не сможем для молодоженов, потому что здание очень маленькое. Ранее мы не проводили такие торжества из-за пандемии, потом из-за аварийного состояния здания дворца, а теперь из-за переезда. Зала для регистрации там нет, так что молодые будут заходить в кабинет, регистрировать там свой брак, а уже после сами организовывать себе церемонию.

Сотрудники РАГСа уже перевезли в новое здание архив отдела.

- У нас же хранился архив со свидетельствами о браке, рождении, смерти, - поясняет Маутова. - Тут документы с 1938 года. Мы их сложили в мешки, чтобы ничего не потерять. За день до закрытия мы покинем Дворец бракосочетания и начнем работу на новом месте. У нас оказываются 8 госуслуг, все их так же можно будет получить и после переезда.

Дворец помпезно презентовал в 2014 году аким Костанайской области Нуралы Садвакасов как подарок городу. Но вскоре выяснилось, что здание отдали в частные руки, а регистрация брака стала платной услугой. После скандала первый этаж передали под нужды РАГСа, а второй сдали в аренду агентству по организации торжественных мероприятий.

Фото Георгия ГОВОРОВА