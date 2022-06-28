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≡ "Думала, плачет грудничок". Заживо захороненную собаку спасли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44554
"Думала, плачет грудничок". Заживо захороненную собаку спасли в Костанае
Отправлено: 28.06.22 - 12:17
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В социальных сетях появились ужасающие кадры. Зоозащитники опубликовали фото и видео измученной до полусмерти собаки, которую жительница Костаная спасла от страшной смерти – животное было заживо погребено. В полиции же сообщили, что заявление по данному факту никто не написал.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
842
Re: "Думала, плачет грудничок". Заживо захороненную...
Отправлено: 28.06.22 - 12:17
#1
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Цитата:
В социальных сетях появились ужасающие кадры. Зоозащитники опубликовали фото и видео измученной до полусмерти собаки, которую жительница Костаная спасла от страшной смерти – животное было заживо погребено. Марина Павлова шла через окраину города и услышала стоны. Источник:


Что за ирод мог совершить такое? Как можно такое совершить и дальше спокойно жить?
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Kot_Anubis
§ Kot_Anubis
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
23
Re: "Думала, плачет грудничок". Заживо захороненную...
Отправлено: 28.06.22 - 12:33
#2
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Того, кто это сделал - тоже надо заживо закопать!
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