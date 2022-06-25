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≡ «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
 
 
Страница 2 из 3«123»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44540
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 11:58
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Школьников учат, как общаться с собакой, чтобы не испугать ее и чтобы она не напугала вас. Корреспондент "НГ" побывал на встречах, которые волонтерки ОО «Надежда плюс kst» провели в школах №№ 1 и 2 Тобыла.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
241
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:32
#15
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Цитата:
Vit:
Надеюсь не кто не поможет всякими строй. А если помогут то считайте вы помогли бездомным собакам укусить вашего ребёнка.

Виталь, взгляни на это, как первый шаг по предотвращению бродячих собак. Ведь в первую очередь, человеки в ответе за всё это. Вот с них и спрос нужно держать. И начинать, когда начнут ответственно относится к содержанию животных в целом, не только собак, тогда и порядок начнётся.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11273
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:35
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Волосы на ногах мне всё равно я об этом не говорил. А вот пантолоны на Красной мазде это стыдно должно быть ему) надеюсь парень прочитал и пошёл купил себе нормальные штаны и потом уже пусть фигурирует на сайтах нг)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11273
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 19:47
#17
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Витя наверно кошку домой принёс Или просто фотоотчёт для нг.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
859
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 19:50
#18
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По обращению с собаками мастер-классы должны проводить профессионалы, кинологи.
А волонтерки пусть показывают, как за собаками ухаживать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11273
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:53
#19
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Цитата:
electro:
Какой мастер класс . Видел рыжого с большими ушами. Если его завтра не покормить он у ребёнка уши отгрызет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
241
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:59
#20
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Цитата:
Vit:
А вот пантолоны на Красной мазде это стыдно должно быть ему)

Почему? Собаки покусают? :lol: Это уже наводит на сомнения, кто больше человек!
Тут же всё взаимосвязано, как и с кошками. Акрос подтвердит. :lol:
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1947
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:05
#21
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Цитата:
electro:
мастер-классы должны проводить профессионалы, кинологи. А волонтерки пусть показывают, как за собаками ухаживать.

Станислава Таран дипломированный преподаватель кинолог, преподаватель в школе "собачьих наук" К-9
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11273
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:41
#22
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Цитата:
Эл-починно:
А знаешь почему парня в цветных панталонах на Красной мазде поймали? Вот если бы он был в нормальных штанах то его не догнали бы. А по теме, я собак не люблю.я их не навижу. Собаки это зло. И не спроста не которых людей называют ты собака. Тоесть предатель и в нужны момент загрызут человека который кормил.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
241
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:50
#23
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Цитата:
Vit:
Собаки это зло

Ну тут каждому своё
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
241
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:52
#24
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Для меня, собака друг, хотя своих собак нет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
241
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:53
#25
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Цитата:
Vit:
Вот если бы он был в нормальных штанах то

А что значит в нормальных, а если вообще в трусах, то что? :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11273
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:57
#26
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Цитата:
Эл-починно:
А где знаминитая история в войну когда собака в лесу ловила. зайцев и кормила всех. Я не заплачу видя этот портрет, я заплачу на другой могилке где собаки загрызли детей.

[Исправлено: Vit, 25.06.2022 - 20:03]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11273
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 21:02
#27
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Цитата:
Эл-починно:
А что значит в нормальных, а если вообще в трусах, то что?

Нормальный парень не когда не оденет пантолоны и не сядеть в Красную мазду.. Нормальны пацан в нормальных штана не когда не будет фигурировать на фото. И потом по факту он не будет пойман. Потому как он нормалтный чел,
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11273
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 21:13
#28
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Цитата:
И если из 1 000 детей хотя 10 последуют их примеру - это уже очень отличный результат.

Молодцы парни. Из тыщи 10. Настоящие мужики ростут а не эти всякие слюнтяи
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1947
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 21:14
#29
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Во всех делах на Земле, Виталь, виноваты парни и девчонки, в штанах или без них, не важно. А не собакены, которых горе-хозяева воспитали неправильно.
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