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≡ «Тобол» впервые в сезоне забил четыре гола и поднялся на пятое место в чемпионате Казахстана по футболу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44301
«Тобол» впервые в сезоне забил четыре гола и поднялся на пятое место в чемпионате Казахстана по футболу
Отправлено: 23.05.22 - 19:00
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Наставник «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ остался доволен командой: "В первом тайме у нас почти не было хороших моментов, мы катали мяч. Во втором тайме начали играть, мяч шел вперед. Мы забили четыре гола, но у нас было еще два-три хороших момента".
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s
* serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1333
Re: «Тобол» впервые в сезоне забил четыре гола и поднялся на...
Отправлено: 23.05.22 - 19:00
#1
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Цитата:
Сергеев в прыжке с подступов к вратарской площадки 

площадке.
Цитата:
Гостям на 76-й минуте, после розыгрыша углового удара на левом краю атаки вновь удалось сократить отставание

Запятая после атаки?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1323
Re: «Тобол» впервые в сезоне забил четыре гола и поднялся на...
Отправлено: 23.05.22 - 21:17
#2
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исправил. спасибо
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