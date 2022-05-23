Отправлено: - 19:00

Наставник «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ остался доволен командой: "В первом тайме у нас почти не было хороших моментов, мы катали мяч. Во втором тайме начали играть, мяч шел вперед. Мы забили четыре гола, но у нас было еще два-три хороших момента".