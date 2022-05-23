Матч 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги для «Тобола», принимавшего в манеже «Тобыл Арена» аутсайдера турнира «Махтаарал», стал первым, прошедшим под руководством нового наставника.

Игорь Сергеев забивает свой второй мяч в матче, ставший пятым в чемпионате / Скриншот трансляции

Покинувшего команду после гостевого поражения «Актобе» Александра Москаленко, при котором «Тобол» стал чемпионом впервые за 11 лет, на посту главного тренера сменил 59-летний сербский специалист Милан Миланович, тренировавший молдавский «Шериф» (Тирасполь), сербские «Нови пазар» (Нови-Пазар), «Раднички» (Крагуевац), «Рад» (Белград), «Земун» (Белград) и армянский «Алашкерт» (Ереван). С июня 2019 по май 2020 года он возглавлял павлодарский «Иртыш», а в Костанай пришел после сербской «Мачвы» (Шабац). Его ассистентом будет работать также сербский специалист Милан Кулич, ранее работавший в сербских клубах «Раднички», «Земун», «Будучность» (Добановичи) и в молодежной сборной Сербии U-19. В обязанности ассистента входит улучшение физических показателей футболистов, анализ информации, внедрение новых технологий и методик.

Не проигрывавший дома в этом сезоне «Тобол» и не одерживавший победы в гостях «Махтаарал» проводили свою первую в истории очную встречу.

Матч пропускал получивший четвертое предупреждение капитан «Тобола» Асхат Тагыберген. В стартовом составе «Тобола» произошли изменения в сторону усиления линии атаки. В ворота вернулся Александр Мокин, в защите играли Алекса Аманович, проведший в прошлом туре свой 50-й матч за костанайский клуб, Жарко Томашевич, Сергей Малый, для которого матч с «Актобе» стал 60-м в составе «Тобола», и Багдат Каиров. В центре средней линии расположились Душан Йованчич и выведший команду на поле с капитанской повязкой Самат Жарынбетов, а на фланги были отправлены Владислав Васильев и Зоран Тошич. Вперед был выдвинут Игорь Сергеев, а под ним расположился Рубен Бриджидо.

Однако смещение акцентов к атакующим действиям в первом тайме результатов не принесло. После обмена опасными навесными подачами с флангов во вратарскую площадку в первые четверть часа игры, во время которых надежно сыграли голкиперы команд, инициативой завладели хозяева поля. Самый опасный момент до перерыва возник на 21-й минуте - после подачи Амановича от левой боковой линии в район 11-метровой отметки принявший мяч Сергеев пробил вторым касанием с разворота в правый нижний угол ворот, но украинский голкипер «Махтаарала» Сергей Литовченко в падении поймал мяч.

Основные события произошли во втором тайме. После первой же минуты был открыт счет. Во время атаки по правому краю Тошич пяткой отдал мяч Каирову, который от углового флага сделал навесную подачу к воротам, а Сергеев в прыжке с подступов к вратарской площадки пробил головой в левый нижний от вратаря угол ворот.

А на 55-й минуте Бриджидо после навеса Тошича с правого фланга также головой с линии вратарской площадки пробил в правый от вратаря угол ворот, забив свой первый мяч в сезоне - 2:0.

На исходе часа игры гости сократили разрыв в счете. После подачи со стандарта от правой боковой линии Аманович выбил мяч головой, но он отлетел к полузащитнику «Махтаарала» Алиби Тузакбаеву, который с линии штрафной площади пробил с лету. Мяч попал в капитана гостей белорусского защитника Руслана Юденкова и рикошетом влетел в правый от вратаря незащищенный угол ворот.

Вот так, стоя к воротам спиной, капитан «Махтаарала» Руслан Юденков (№5) стал автором гола / Скриншот трансляции

Тут же «Тобол» ответил ударом Брижидо по центру с подступов к штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной.

На 68-й минуте атака костанайского клуба завершилась красивой комбинацией, приведшей к третьему голу в ворота гостей. Тошич и вышедший вместо Бриджидо тремя минутами ранее словенец Руди Пожег, продвигаясь справа в штрафную площадь, дважды сыграли в «стеночку» и сербский легионер, проскочив между двумя защитниками - российским Егором Потаповым и украинским Артуром Западней, пробил справа от угла вратарской площадки в дальний угол ворот. Литовченко в прыжке отбил мяч, но набежавший Сергеев в падении отправил его в ворота над голкипером, оформив дубль в матче и забив свой пятый гол в чемпионате.

Гостям на 76-й минуте, после розыгрыша углового удара на левом краю атаки вновь удалось сократить отставание. Мяч после навеса в район ближней штанги попытался выбить кулаком Мокин, но ему помешали сделать это выпрыгнувшие перед ним Потапов и Рамазан Каримов, который оказался расторопнее всех и добил затем с разворота отскочивший от газона мяч в дальний угол ворот.

Но последнее слово все же было за хозяевами. Точку в матче на 88-й минуте поставил Малый, который после подачи слева при розыгрыше углового удара и нескольких рикошетов остановил заметавшийся перед вратарской площадью мяч и вторым касанием пробил мимо голкипера в правый угол ворот - 4:2.

Наставник «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ остался доволен командой в этом матче:

- В первом тайме у нас почти не было хороших моментов, мы катали мяч. Во втором тайме начали играть, мяч шел вперед. Были опасные моменты у ворот соперника. Мы забили четыре гола, но у нас было еще два-три хороших момента. Видно, что у наших игроков есть индивидуальные качества. Но есть одна проблема - мы пропустили два гола после стандартов. «Мактаарал» - хорошая команда, у них молодые и быстрые игроки. Последние 10-15 минут у них были хорошие атаки, но мы выдержали и хорошо закончили игру. Что касается новой схемы игры, то самые большие изменения есть в атаке. Мы прибавили еще одного игрока и поставили его под нападающим. Наши игроки - опытные и индивидуально подготовленные, чтобы отвечать на каждую ситуацию на поле. Это мелочи, что мы играем с двумя, тремя или четырьмя защитниками. Самое главное - что мы атакуем. Надо поменять ментальность, чтобы помнить, что мы - «Тобол», мы - чемпионы, и создавать опасность у ворот соперника.

Победа с забитыми впервые в чемпионате четырьмя голами позволила «Тоболу» подняться с 18 набранными очками на пятую строчку турнирной таблицы.

Правда, этот тур получился незавершенным. Матч «Туран» - «Актобе» в Туркестане из-за экстремальных погодных условий были перенесен, а встреча «Ордабасы» - «Аксу» в Шымкенте остановлена при счете 1:0, когда из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровли основного здания стадиона имени Хаджимукана.

В центральном же матче тура «Каспий» переиграл на своем поле несколько раз сменявшего его на первой строчке «Тараз» (2:1), который еще в первом тайме остался на поле вдевятером. Актауский клуб снова стал лидером, набрав 22 очка и опередив таразцев на одно очко. На одно очко от лидера отстает и «Астана», которая в гостевом матче вырвала ничью в дополнительное время (1:1) у «Атырау», оставшегося с 19-ю очками на четвертом месте.

С одинаковым счетом 2:0 в пользу хозяев завершились поединки «Кайрат» - «Шахтер» и «Кызыл-Жар СК» - «Акжайык».

В связи с подготовкой и участием национальной сборной РК в третьем розыгрыше Лиги наций УЕФА в чемпионате Казахстана наступил перерыв до 19 июня. Десять игроков «Тобола» вызваны в составы своих национальных сборных, семь из которых - в состав сборной РК, которой предстоят матчи со сборными Азербайджана, Словакии (два матча) и Беларуси.