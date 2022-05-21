Для чего ты поэт на земле? Как прошел вечер чтения стихов в Рудном
Отправлено: 21.05.22 - 22:19
Оказывается есть в Рудном люди, которые не только смотрят под ноги, видя грязь, мусор и несовершенства, но иногда поднимают голову вверх и с надеждой смотрят вперед, не забывая и о прошлом. Вот эти люди и собрались, чтобы почитать и послушать стихи. Читать новость
Завтра жена позвонит, скажет Виталя деньги дай, детям надо на то на се. А ей стихи прочитаю и скажу какая ты корыстная. Александр (исправил)не морочьте детям голову. Лучше пусть учатся работать, бизнес там всякий. А потом уже стихи вечером в красивом дорогом ресторане при свечах любимой девушки.
Хоть и отличная статья, и виден талант автора, но у меня таки вопрос. Редакция выезжает на талантах "гражданских журналистов" при этом штатные добывают информацию в ютьюбе и инстаграмме овладевая знаниями писать грамотно. Редактор вечно занят, публикуя копипасту с новостных сайтов. Ещё, да, штатные, публикуют статьи о прогнозе погоды, переводя с метерологического на русский. И ещё привлекают троллей с кухаркин зат и протчих 95. Всё что нужно знать о Костанайском областном еженедельнике... Петчална!
Защищаешь. Думаешь я не че не понимаю. Стихи. Душа. Сердце. Я тебе так скажу, я встречаю много людей, разной категории. И поверь мне тем кто гоняет на лексусах за сотню лямов. У них стихи очень талантливые. И слушают их аж с открытыми ртами . А те кто на запарожце гоняет их стихи не кому не нравится. И да мне лучше желудок набить А там трава не расти (с) не мои слова кино штрафбат)
Комментаторы какие-то нервные нынче пошли. Я бы знал, обязательно пошел. Я обожаю стихи, пробую переложить на них музыку, иногда как по маслу, бывает и наоборот. Помню, когда Резник дружил с примадонной были одни стихи: эй вы! Лжецы бесстыжие,где вы были раньше, от этой рыжей масти держитесь подальше! ( сейчас эти стихи на почве вражды их, воспринимаются по другому).
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