Отправлено: - 13:18

Дантист:



Цитата:Защищаешь. Думаешь я не че не понимаю. Стихи. Душа. Сердце. Я тебе так скажу, я встречаю много людей, разной категории. И поверь мне тем кто гоняет на лексусах за сотню лямов. У них стихи очень талантливые. И слушают их аж с открытыми ртами . А те кто на запарожце гоняет их стихи не кому не нравится. И да мне лучше желудок набить А там трава не расти (с) не мои слова кино штрафбат)