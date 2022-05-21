Май выдался холодным и ветреным. В нашем суровом городе, где живут люди с суровыми характерами и лицами, внезапно проявилось что-то светлое. Лучик надежды. Оказывается есть в Рудном люди, которые не только смотрят под ноги, видя грязь, мусор и несовершенства, но иногда поднимают голову вверх и с надеждой смотрят вперед, не забывая и о прошлом.

Вот эти люди и собрались в пятницу, 20 мая, вечером около кафе «Обжоркин», чтобы почитать и послушать стихи. Они любят красоту и гармонию, выраженные в рифме, когда каждое слово знает свой порядок. Вот уже второй год инициатором и организатором встреч является Эдуард ГАДУЛЬШИН. Он называет их «Вечерами чтения стихов».

Пятница. Шесть часов вечера. Эдуард на месте. Видно, что волнуется. Готовит оборудование. Микрофон, колонка, список желающих читать. Около кафе небольшими группками сидят и молодежь, и семейные люди с детьми. Кажется, что, они здесь по своим личным каким-то делам. Не связанных с этим вечером.

Эдуард говорит мне:

- Кажется, я сегодня буду один читать стихи как дурак…

- Нет, ты не один. Вон видишь группа девочек? У них нет напитков или еды – они пришли сюда послушать или поучаствовать и ждут начала. А вон семья с мальчиком – они сели поудобнее чтобы, все видеть и слышать. А мальчик готовится читать стих. Или вон те ребята…

Половина седьмого, пора начинать.

Эдуард объявляет, что сегодня вечер будет так же и благотворительным - собираем помощь голодным детям в Африке. Что несколько символично, учитывая, что встреча проходит у стен кафе, где люди собираются вкусно, красиво и недешево поесть.

Объявляется первый участник… В этот вечер стихи читали все, от мала до велика. Мальчики и девочки читали из классиков.

Малышка Алана Айтпаева, ей всего два года, едва выговаривая буквы, прочитала «Тараканище» наизусть! Как мило она сделала реверанс, вы бы видели! Звезда.

Самой маленькой участнице всего 2 года

Следующий – Матвей Хлебников со стихом «Дети не знают войны». Маргарита Шепилова прочитала стихотворение «Няне».

Выступает Маргарита Шепилова

Участник прошлого года Виктория Иванова читала стихи собственного сочинения. Как и Эдуард.

Виктория Иванова читает стихи собственного сочинения

Звучали стихи Асадова, Симонова, Евтушенко. Стихи менее известных авторов и авторские. Молодые юноши и девушки, мальчики и девочки выходили вперед, зачитывали стихотворение и получали заслуженные овации.

Правда, техника всё же подвела, примерно на середине вечера колонка перестала работать. Но чтецы все равно выходили, перекрикивая уличный шум. Видно, что для них это было важно.

Парни читали стихи о прошлой войне

А я сидел, слушал и наслаждался. Красотой молодежи, красотой весенней природы, красотой слов, облеченных в рифму. И думал – все-таки есть у нас, у города, будущее, раз не пропала еще способность отличать красоту от уродства.

Общая фотография участников

Когда вечер закончился и я пошел на автобусную остановку, около магазина "Фортуна" увидел двух ребят, которые сидели на крыльце и пели песни под гитару.

А когда посмотрел по сторонам – увидел идущего с баяном человека на другой стороне дороги.

Как будто этот вечер был какой-то особенный. Нет, он не был приурочен ни к какому юбилею. Это не был вечер, синтезированный по разнарядке. Это нормальный, весенний вечер, какими и должен быть наполнен город, у которого есть будущее.

Позже я спросил Эдуарда:

- Что побудило тебя организовать подобные вечера? Какая цель?

- Мне просто нравились стихи и меня потянуло устроить такой вечер. Сначала хотел конкурс сделать - с призами и так далее - а потом осенило и просто вечер организовал. Цель? Не знаю. В стихах люди выражают то, что переживают. Мне нравится название одной песни: "Еxpress yourself". Это что-то наподобие "Воплотить свое отражение". Сидишь, подбираешь слова, чтобы точно описать свои чувства. Интересно. Прям магия какая-то. У меня есть стихотворение "Стихи, как зараза". Других поэтов почитать. Мне нравится то, что они воспевают жизнь и стремление, и борьбу. Мне нравится жизнь.

Не вечере прочитали стихотворение Мальвины Матрасовой: "Нужно петь песни вместе/это предельно важно! /Нужно смеяться громче/и обниматься чаще. /Чтоб сыновьям и дочкам/не было ночью страшно. /Чтобы под одеялом, /крепко прижав собаку, /дети бы понимали, /что им не нужно плакать. /Чтоб не услышать фразу/детскими голосами:/ «Я подрасту и тоже/любить никого не стану!"

Для этого и существуют поэты. И писатели. И композиторы. Для этого и существуют подобные, спонтанные вечера чтения стихов, пение песен под гитару или выступление уличных танцоров – все это наполняет город жизнью, радостью и… надеждами. Все у нас будет хорошо. Вместе изменим жизнь к лучшему.

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