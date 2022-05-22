Отправлено: - 14:28

Бой был рассчитан на десять раундов, а на его кону стоял вакантный титул чемпиона по версии WBC International в супертяжелом весе. Жан Кособуцкий провел до этого поединка 17 боев, в которых ни разу не проиграл.