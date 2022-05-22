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≡ Супертяжеловес Жан Кособуцкий провел в Германии 18-й поединок на профессиональном ринге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44290
Супертяжеловес Жан Кособуцкий провел в Германии 18-й поединок на профессиональном ринге
Отправлено: 22.05.22 - 14:28
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Бой был рассчитан на десять раундов, а на его кону стоял вакантный титул чемпиона по версии WBC International в супертяжелом весе. Жан Кособуцкий провел до этого поединка 17 боев, в которых ни разу не проиграл.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4788
Re: Супертяжеловес Жан Кособуцкий провел в Германии 18-й...
Отправлено: 22.05.22 - 14:28
#1
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зато у нас футбол продолжает быть в "приоритете" - ничего больше не видят ... :-x
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