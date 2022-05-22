В ночь с 21 на 22 мая в Германии на ринге арены Inselparkhalle в районе Вильгельмсбург города Гамбурга в рамках вечера профессионального бокса состоялся бой в супертяжелом весе между казахстанским боксером Жаном Кособуцким и представителем Франции Жоаном Дюопа.

Жан Кособуцкий и Жоан Дюопа на предматчевой афише / Фото sports.kz

Бой был рассчитан на десять раундов, а на его кону стоял вакантный титул чемпиона по версии WBC International в супертяжелом весе. Жан Кособуцкий провел до этого поединка 17 боев, в которых ни разу не проиграл, а 16-ти из них одержал досрочные победы.

В своем последнем бою в ноябре 2021 года он одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над непобежденным доминиканским боксером Алексисом Гарсией (11-1, 7 КО), завоевав вакантный титул WBC International Silver. Ранее Кособуцкий завоевывал пояса IBO Inter-Continenta и WBA International.

Жан Кособуцкий и Жоан Дюопа после взвешивания / Скриншот трансляции взвешивания

На счету 40-летнего француза Жоана Дюопа было 39 профессиональных боев, в 33 из которых он побеждал, в том числе 26 раз нокаутами, потерпев шесть поражений. Дюопа за свою профессиональную карьеру боксировал со многими известными супертяжеловесами, включая Александра Поветкина и Тони Йоку. В ноябре прошлого года он нокаутировал во втором раунде Андраша Чомора из Венгрии.

В первом раунде своего десятираундового поединка Кособуцкий и Дюопа провели разведку боем, а во втором костанаец мощной атакой отправил соперника на канаты, но рефери продолжил бой.

Атакует Жан Кособуцкий / Скриншот трансляции боя

Перед третьим раундом специалистам в углу французского боксера пришлось потрудиться над его левым глазом, который практически закрылся после атак Кособуцкого. В четвертом раунде Жоапа, пропустив боковой удар казахстанского боксера, выронил капу, а в следующем раунде левый глаз француза полностью закрылся и образовалась большая гематома, после чего он не смог продолжить поединок.

Французский боксер Жоан Дюопа ожидает вердикта судей с «закрытым» Жаном Кособуцким левым глазом / Фото allboxing.ru

Жану Кособуцкому была присуждена техническая победа, а Жоан Дюопа проиграл седьмой поединок на профи-ринге.

Таким образом, 33-летний Жан Кособуцкий одержал восемнадцатую победу в своей профессиональной карьере, ставшую 17-й досрочной, и завоевал второстепенный пояс WBC - WBC International.