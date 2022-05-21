Многочисленные поправки к 32-м статьям действующей Конституции РК выносятся на референдум и обещают нам ни много ни мало Новый Казахстан. Так заявил К.-Ж. Токаев. Между тем мы, граждане РК, понятия не имеем, что за комиссия работала над поправками, кто эти люди, кем они были еще пару лет назад и чьи интересы продвигали. Почему именно их оценки стали определяющими и что нам предлагается поменять. Читать новость
уфф. А Баба Яга против. Президент на встрече с бизнес сообществом отметил, отсутствие идей для реформирования страны от гражданского сообщества. И здесь тоже одна критика и никаких конструктивных идей. Я вот предлагал как то, начать реформу с выборов акимов областных центров для начала, никто даже среди воинствующих противников власти не услышал. Покритикуйте меня, скажите это неисполнимая вещь, я услышу и заткнусь. А так кусать власть, только за то что она власть, станет ли жить от этого лучше
Простите там где про тендеры, ситуация такая же, как Когда Греф сказал, про Казахстан, а разве могут они профинансировать свои гиганты, типа Карагандинского металлургического комбината сами, у них денег не хватит. Про тендеры могу сказать. что там где можно, даже не очень показавшие себя компании (костанайские) продолжают участвовать и выигрывать. Называть не буду неохота в судах прозябать.Проблема безусловно, еще в том что мы будучи раньше , особенно в городах областью с русскоговорящим населением, я не говорю сейчас о национальности, тут и русские и евреи и немцы и т.д. Огромное количество грамотных специалистов выехало за рубеж, а те кто их сменил в основном аульные казахи, не умнее и не дурнее, просто они всегда занимались сельским хозяйством
Может быть про статью Вы и правы, но мы же всё таки хотим жить лучше или нет? Поэтому сейчас пока спрашивают, думаю надо предлагать. Кстати, нынешняя власть пока спрашивает, тяжело конечно, идет со скрипом, ибо спрашивает пока только президент, чиновничество пока не перестроилось. но может быть? Надежда умирает последней
saba: Проблема безусловно, еще в том что мы будучи раньше , особенно в городах областью с русскоговорящим населением, я не говорю сейчас о национальности, тут и русские и евреи и немцы и т.д. Огромное количество грамотных специалистов выехало за рубеж, а те кто их сменил в основном аульные казахи, не умнее и не дурнее, просто они всегда занимались сельским хозяйством
При Абайке такое не говорите, закидает контр-аргументами
Всё что говориться о референдуме про будущие поправки в Конституцию - это всё бла-бла-бла. Как может опытный и искушённый человек такой как Денисов повестись на это.
Единственная цель референдума - ослабить позиции и убрать с политической арены бывшего президента и членов его семьи. Остальное - это антураж к референдуму и демагогическая болтовня.
Все те поправки о которых пишут в СМИ и говорят чиновники - это можно решить и решалось и будет решаться и без референдума и без мнения народа.
ОНИ же приняли БЕЗ референдума - что недра ПРИНАДЛЕЖАТ государству; что бывший президент - это пожизнный елбасы и он пожизненно неприкосновенен и не только он , но и члены его семьи что бы они и он не натворили перед законом; и избираться он может столько, сколько он сам захочет; и содержаться он и его члены семьи, кстати сплошь долларовые миллионеры, будут за счёт бедных, отнюдь не даже тенговых миллионеров, налогоплательщиков.
Кстати, он сам далеко тоже не беден: - из открытых источников в СМИ у него : - ПЯТЬ различных фондов: - "Фонд Первого Президента Республики Казахстан- Елбасы" - "Назарбаев Фонд" - "Фонд Нурсултана Назарбаева" - "Фонд Демеу" - "Елбасы Фонд" Через них он распоряжается банками, телеканалами, отелями, торговыми центрами, складскими помещениями, макаронными фабриками, аэробусом. По оценкам эти активы тянут на первое место в списке Форбс.
Все эти рекламируемые властью поправки можно принять и без МНОГОМИЛЛИАРДНЫХ затрат на референдум - никто этого даже и не заметит как и не замечали до этого.
Трудно быть Богом. Но Денисов и Воронин всё мечтают попробовать распоряжаться чьими-то жизнями. Цитата:
А заодно надо немедленно провести чистку ветвей власти и освободиться от лакеев, все эти годы восхвалявших деяния «лидера нации» и, по сути, ставших соучастниками. Иначе процесс выздоровления общества затянется на долгие годы. Источник:
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