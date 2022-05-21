Многочисленные поправки к 32-м статьям действующей Конституции РК выносятся на референдум и обещают нам ни много ни мало Новый Казахстан. Так заявил К.-Ж. Токаев. Между тем мы, граждане РК, понятия не имеем, что за комиссия работала над поправками, кто эти люди, кем они были еще пару лет назад и чьи интересы продвигали. Почему именно их оценки стали определяющими и что нам предлагается поменять.

Президент становится беспартийным - это действительно так важно? Все 30 лет избиркомами управляла исполнительная власть, она задавала параметры голосования и конечные цифры. Вы думаете, теперь что-то изменится? Все останется как было.

Ограничения на работу в госорганах членов семей и родственников областных акимов? Ну так они будут работать в соседней области.

Вопросы распределения полномочий между президентом, Конституционным судом и палатами Парламента? На что здесь может повлиять голосование простых граждан, у которых давно отбито желание иметь и озвучивать свои мысли, тем более в вопросах государственного устройства.

Может, для начала кто-то наверху объяснит, зачем нашему унитарному государству нужен сенат? За 30 лет мы не услышали внятного ответа.

В вопросах партийного строительства есть послабления по численности инициативных групп и региональных ячеек. Хотя никак не наказаны органы, запретившие в свое время ДВК и «Уличную партию», безо всяких на то оснований. Подобным действиям должна быть дана принципиальная оценка.

Соотношение пропорциональной и мажоритарной систем выборов тоже изменилось в лучшую сторону - 70/30. Но я бы эти цифры поменял местами. Голосовать за конкретного человека, а не за партию - вот что нам необходимо, что отвечает интересам общества. Ведь ни для кого не секрет, что ни одна из существующих партий не пользуется сколько-нибудь серьезным авторитетом. Можете спросить людей, они в большинстве своем игнорируют партии и не признают их серьезным оружием для решения общих проблем. А мы отдаем им 70% депутатских мест.

Вводится процедура отзыва депутатов и вотум недоверия акимам. По-моему, это чисто рекламная фишка. Вы можете себе представить, чтобы депутаты маслихата «заваливали» своего, по сути, работодателя? Они за тем и в маслихат пришли, чтобы проталкивать свой бизнес. Интересно было бы увидеть практическую процедуру отзыва депутата. В нашей ситуации она нереальна. Затронут одного - и откроется ящик Пандоры с компроматом на каждого из коллег. И кому это надо?

Отменена смертная казнь. Ну, эта статья всегда была под мораторием и практически не применялась. А теперь и теоретически отпала. Естественно, главный посыл - мы демократическое государство, стремимся в первые ряды и тому подобная демагогия. Теперь наши чиновники вздохнут с облегчением, дамоклов меч над их головами уберут. И теперь снова можно безбоязненно брать миллиардные взятки и откаты, пилить бюджет на тендерах и класть с прибором на судебные расследования - от них можно откупиться заключением сделки со следствием, судом или прокуратурой. А если вдруг что-то не срастется и нарисуется огромный срок на зону, не беда, для них придуманы всевозможные амнистии, ежегодные сокращения срока и досрочная свобода «за примерное поведение и образцовый труд», скажем, в библиотеке. Ребята, мы кого обманываем? Эту категорию можно остановить только смертной казнью. Но эта язва общества защищает себя через удобные законы, а мы тупо идем у них на поводу. 30 прошедших лет показали, что эту категорию граждан миллиардными штрафами и отсидками не остановить. Довольно либеральничать, нужно вводить смертную казнь.

Очень спорное предложение по закону о земле, недрах и т. д. Было: принадлежит государству. К чему это привело, мы все видим. Сейчас предлагается: все принадлежит народу, но управляется государством. Ну и что же изменилось? Да ровным счетом ничего. Все остается в руках чиновников. Ситуация изменится, если каждый гражданин РК будет получать какую-то долю от добычи и продажи богатств земли и недр, как это делается, к примеру, в Саудовской Аравии, Норвегии. Но ничего похожего у нас не планируется.

Никак не отражено в поправках состояние дел в медицине и образовании, в науке, где процветает продажа дипломов, ученых степеней и званий. И это куда более нетерпимое положение, чем перераспределение полномочий наверху.

Нам надо срочно пересматривать документы о госзакупках, где тендеры выигрывают чужаки из обоих столиц или Актобе (понятно почему), а все работы выполняют наши подразделения в качестве субподрядчиков. На оставшиеся от дележа крохи. Это серьезная государственная проблема, сильно влияющая на качество строительства жилья и дорог. За пределы области надо выставлять только те заказы, которые местными силами не выполняются.

И последнее, но, может быть, самое важное. Одна из поправок вроде бы отменяет закон о 01, но сохраняет его неприкосновенность. И это принципиально неверно. Я считаю, что за свои дела Нурсултан Назарбаев должен ответить в открытом суде с трансляцией на всю страну. А заодно надо немедленно провести чистку ветвей власти и освободиться от лакеев, все эти годы восхвалявших деяния «лидера нации» и, по сути, ставших соучастниками. Иначе процесс выздоровления общества затянется на долгие годы.

Р. S. Остается чисто технический вопрос: возможно ли столько разнообразных предлагаемых поправок оценить одним-единственным да или нет? У человека могут быть разные ответы на вопросы. И какой из них заносить в бюллетень?