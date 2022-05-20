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≡ Авто, аэро и ЖД-вокзалы, погранзастава Каерак или униженные и оскорбленные
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44280
Авто, аэро и ЖД-вокзалы, погранзастава Каерак или униженные и оскорбленные
Отправлено: 20.05.22 - 20:15
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Вы хотите приехать или прилететь в Костанай, у нас для вас припасено сюрпризов, чтобы потом отбить любое желание, приезжать или уезжать, ну если только это вам доставляет удовольствие. Начну по порядку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16498
Re: Авто, аэро и ЖД-вокзалы, погранзастава Каерак или униженные...
Отправлено: 20.05.22 - 20:15
#1
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Так то все по делу сказано, но почему-то не взлетела статья - обсуждать ее никто не рвется особо.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
306
Re: Авто, аэро и ЖД-вокзалы, погранзастава Каерак или униженные...
Отправлено: 20.05.22 - 20:57
#2
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все вопросы уже настолько въелись в печенку, что народ привык. С погранпереходом согласен на все 100. Это скотство со стороны властей так было поступать по отношению к своим гражданам. Конечно можно было разрешить маршруткам идущим из РК доезжать и довозить пассажиров до Российской границы и соответственно наоборот. Российские маршрутки могли бы спокойно доезжать до казахской, там пассажиры пересаживались бы уже в казахскую и не надо шлепать этот километр пехом. Ладно когда молод и погода позволяет. А когда совсем не так и плюс груз на себе тащить. Можно и другие варианты продумать, но это же надо думать. Всех ответственных за этот участок самих пропустить в общем порядке через погранпереход. Вот тогда может и начнут мозги работать, ежели они там есть. Чистейшее скотство.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3012
Re: Авто, аэро и ЖД-вокзалы, погранзастава Каерак или униженные...
Отправлено: 20.05.22 - 21:07
#3
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Касательно погранпереходов - они лицо страны!
Несколько раз пересекала границу при поездке в Челябинск. Впечатление отвратное.
Помещения зачуханные, летом витали мухи, грязь. Не знаю насчёт уличных туалетов (и есть ли они?), но внутренний всегда был запущенным, не цивилизованным. А оборудование: сушилки, туалетная бумага, грязное зеркало и др.- каменный век! -По идее там всегда должен бы находиться уборщик (-щица), как в поликлинике, где убирают в течение дня и по мере загрязнения. Неужели так затратно держать несколько уборщиц, что можно наплевать на имидж страны?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3012
Re: Авто, аэро и ЖД-вокзалы, погранзастава Каерак или униженные...
Отправлено: 20.05.22 - 21:15
#4
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разруха а не в клозетах, а в головах, и эти головы надо бить по затылку:

Источник:

Согласна!!!
Бить по бестолковке!
Вон сколько у простых граждан (Ильяс, Рихард) возникло предложений по погранпереходу, а у ответственным начальникам и в голову не пришло что-то сделать для облегчения перехода людям!
Конечно, это ведь мы для них, а не они для нас!
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
933
Авто, аэро и ЖД-вокзалы, погранзастава Каерак или униженные и оскорбленные
Отправлено: 20.05.22 - 22:44
#5
Комментарий проходит проверку.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
199
Re: Авто, аэро и ЖД-вокзалы, погранзастава Каерак или униженные...
Отправлено: 20.05.22 - 23:46
#6
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Статья всё в точку. Ездил как то в Алматы на поезде это что то.вагоны не мытые с наружи почти 2 суток нечего не видно в окно.люди в Караганде сами мыли окна с наружи я это видел в Алматы подошёл поезд с Узбекистана чистенькой красавец,а мы ехали туда обратно в грязном составе.автовокзал нет слов.как в захудалой деревне пустота.погран переход туалеты на улице.да и само отношениие разное к нам людям на границе России и Казахстана.это лично мое мнение за погран переход.
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