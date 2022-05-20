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≡ Моментальный ямочный ремонт тестируют на дорогах Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44274
Моментальный ямочный ремонт тестируют на дорогах Казахстана
Отправлено: 20.05.22 - 16:59
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По информации производителей, RapidAszfalt обладает водоотталкивающим эффектом, что "позволяет использовать его в дождливую и снежную холодную погоду, сохраняет свойства при температурном режиме от -20 до +50 градусов".
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1230
Re: Моментальный ямочный ремонт тестируют на дорогах Казахстана
Отправлено: 20.05.22 - 16:59
#1
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Моментальную брусчатку мы уже видели. Теперь моментальный асфальт... Ничего у нас нормально не могут делать и с этим также будет.
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