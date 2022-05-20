Национальный оператор автомобильных дорог АО "НК "КазАвтоЖол" продолжает работы по тестированию и внедрению новых технологий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

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Отмечается, что в рамках текущего дорожно-строительного сезона на участке республиканской трассы Р-2 Нур-Султан - Коргалжын начата апробация холодной асфальтовой смеси RapidAszfalt, которая применяется при ямочном ремонте дорожного покрытия.

"Ее можно использовать без каких-либо подготовительных работ. Также при использовании холодной смеси не требуется специальная техника, достаточно ручной трамбовки и вибромашины. Технология имеет моментальное свойство затвердевания при уплотнении, благодаря которому отремонтированный участок можно использовать сразу", - говорится в сообщении.

По информации производителей, RapidAszfalt обладает водоотталкивающим эффектом, что "позволяет использовать его в дождливую и снежную холодную погоду, сохраняет свойства при температурном режиме от -20 до +50 градусов".

"При условии успешной апробации планируется внедрить данную технологию в дорожно-строительную отрасль", - добавили в нацкомпании.