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«Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
«Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44271
«Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
Отправлено: 19.05.22 - 13:40
В Telegram-чатах распространяется информация о том, что в ходе референдума будут приняты поправки, гарантирующие неприкосновенность всем членам семьи Нурсултана Назарбаева и позволяющие их пожизненное содержание за счет налогов граждан.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13008
Re: «Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»:...
Отправлено: 19.05.22 - 13:40
Короче бывший и вся его семья, весь род, будут все равно содержаться за счет нас, как королевы там Британии и тд..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24913
Re: «Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»:...
Отправлено: 19.05.22 - 13:48
Цитата:
Марик, денежки - готовь....
111:
Короче весь род, будут все равно содержаться за счет нас,
Короче весь род, будут все равно содержаться за счет нас,
Марик, денежки - готовь....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3049
Re: «Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»:...
Отправлено: 19.05.22 - 14:22
Цитата:
Неужели они такие бедные, что сами себя не смогут прокормить: - а где их фонды многомиллиардные, деньги за утильсбор, за авиа и ж/д билеты, за СМИ, за нефть и прочие.
Насчёт "основателя независимого Казахстана" - мне кажеться Казахстан получил независимость в результате распада СССР; - я не помню что бы Назарбаев в годы Советской власти боролся за независимость, устраивал митинги, забастовки, голодовки, восстания; преследовался за это советским режимом, сидел за это в тюрьме.
Независимость нам упала в руки когда мы её и не ждали в том числе и Назарбаев.
Я понимаю Ландбергис, его "Союдис" - вот этот действительно боролся за независимость Литвы, его зверинную ненависть к Советам.
111:
будут все равно содержаться за счет нас,
будут все равно содержаться за счет нас,
Неужели они такие бедные, что сами себя не смогут прокормить: - а где их фонды многомиллиардные, деньги за утильсбор, за авиа и ж/д билеты, за СМИ, за нефть и прочие.
Насчёт "основателя независимого Казахстана" - мне кажеться Казахстан получил независимость в результате распада СССР; - я не помню что бы Назарбаев в годы Советской власти боролся за независимость, устраивал митинги, забастовки, голодовки, восстания; преследовался за это советским режимом, сидел за это в тюрьме.
Независимость нам упала в руки когда мы её и не ждали в том числе и Назарбаев.
Я понимаю Ландбергис, его "Союдис" - вот этот действительно боролся за независимость Литвы, его зверинную ненависть к Советам.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13008
«Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
Отправлено: 19.05.22 - 14:24
Цитата:
Лучше бы не падала, все 30 лет обогащалась одна семейка..
ACROS:
Независимость нам упала в руки когда мы её и не ждали в том числе и Назарбаев.
Независимость нам упала в руки когда мы её и не ждали в том числе и Назарбаев.
Лучше бы не падала, все 30 лет обогащалась одна семейка..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5263
Re: «Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»:...
Отправлено: 19.05.22 - 15:54
Я думал он уже отстал от нас, проживет на заработанные тяжким трудом миллиарды, но все равно нет-нет мелькает, чего не живётся спокойно, без суеты
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 379
Re: «Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»:...
Отправлено: 19.05.22 - 21:59
Ну и народ...
А тупо прочитать все поправки, которые будут голосоваться на референдуме - слабО?
Где там про содержание семьи?
А тупо прочитать все поправки, которые будут голосоваться на референдуме - слабО?
Где там про содержание семьи?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11078
Re: «Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»:...
Отправлено: 20.05.22 - 10:48
Цитата:
Он очень серьёзный человек и деньги его уже давно не интересуют. Власть и сила его. Это другие пытаются его "воскресить" Те люди которые ему памятники ставили и они же его хотят закапать.
сайлау курманов:
но все равно нет-нет мелькает, чего не живётся спокойно, без суеты
но все равно нет-нет мелькает, чего не живётся спокойно, без суеты
Он очень серьёзный человек и деньги его уже давно не интересуют. Власть и сила его. Это другие пытаются его "воскресить" Те люди которые ему памятники ставили и они же его хотят закапать.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 975
«Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
Отправлено: 20.05.22 - 11:50
Цитата:
Мда,помирать тоже надо во время.. Чтобы достойно уйти в историю,а так столько камней и позор.
Vit:
ему памятники ставили
ему памятники ставили
Мда,помирать тоже надо во время.. Чтобы достойно уйти в историю,а так столько камней и позор.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1097
«Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
Отправлено: 20.05.22 - 12:33
Цитата:
Что бы достойно уйти в историю - нужно достойно жить
Сабыр:
Чтобы достойно уйти в историю
Чтобы достойно уйти в историю
Что бы достойно уйти в историю - нужно достойно жить
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 975
«Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
Отправлено: 20.05.22 - 12:57
Цитата:
Ну это не про них. Другие принципы жизни у них.
гражданин СССР:
достойно жить
достойно жить
Ну это не про них. Другие принципы жизни у них.
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