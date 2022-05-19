В Telegram-чатах распространяется информация о том, что в ходе республиканского референдума, который пройдет 5 июня, будут приняты поправки, гарантирующие неприкосновенность всем членам семьи Нурсултана Назарбаева и позволяющие их пожизненное содержание за счет налогов граждан. Это неправда, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на StopFake.

Фото: novayagazeta.ru

Информацию опровергли в Министерстве юстиции РК. В ведомстве сообщили, что в Конституцию будут внесены три поправки касательно статуса Первого Президента:

1) Исключить часть 2 пункта 5 статьи 42, согласно которой на Первого Президента не распространяется ограничение в части избрания на пост Президента одного и того же лица более двух раз подряд.

2) Исключить пункт 4 статьи 46, который сейчас устанавливает, что статус и полномочия Первого Президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом.

Правовой статус Первого Президента в настоящее время регулируется отдельным Конституционным законом «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». Неприкосновенность имущества, принадлежащего на праве частной собственности Первому Президенту и совместно проживающим с ним членам его семьи, установлена указанным конституционным законом.

В случае исключения указанной нормы из Конституции для приведения законодательства Республики Казахстан в соответствие с нормами Конституции данный закон необходимо будет поставить на утрату.

3) Исключить упоминание Первого Президента из пункта 2 статьи 91 Конституции.

Таким образом, в соответствии с пунктом 2 статьи 91 Конституции установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статус являются неизменными.

Указанные положения касательно статуса Первого Президента предложено исключить.

«Резюмируя вышесказанное, сообщаем, что проект поправок в Конституцию не предполагает предоставление новых гарантий Первому Президенту Республики Казахстан и его семье. Напротив, проект закона о внесении изменений в Конституцию предлагает исключить все нормы касательно статуса Первого Президента», - сказано в ответе министерства.

Таким образом, распространяемое сообщение о том, что на референдум вынесут поправки, гарантирующие, что всех членов семьи Нурсултана Назарбаева будут содержать на налоги граждан страны, – фейк.