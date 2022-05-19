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≡ Рубль может ослабнуть летом, но тенге за ним не последует - экономист
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44266
Рубль может ослабнуть летом, но тенге за ним не последует - экономист
Отправлено: 19.05.22 - 14:36
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Рубль продолжает укрепляться с 10 марта после стремительного падения, которое произошло с начала военных действий России в Украине. Как долго будет сохраняться подобная ситуация, учитывая, что курс российской валюты не рыночный?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1094
Re: Рубль может ослабнуть летом, но тенге за ним не последует -...
Отправлено: 19.05.22 - 14:36
#1
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Дурень думкой богатеет...
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24908
Re: Рубль может ослабнуть летом, но тенге за ним не последует -...
Отправлено: 19.05.22 - 14:52
#2
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Цитата:

В такой ситуации закупать товары у «северного соседа» будет невыгодно

Ну и не закупайте... :lol: ;-)
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
197
Re: Рубль может ослабнуть летом, но тенге за ним не последует -...
Отправлено: 19.05.22 - 15:39
#3
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Экономист- предсказатель.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15273
Рубль может ослабнуть летом, но тенге за ним не последует - экономист
Отправлено: 19.05.22 - 15:55
#4
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Цитата:
Кроме того, финансовые власти страны обязали экспортеров 80% выручки продавать на внутреннем рынке

Источник:

Или статья старая или "эксперт" такой - уже 50% валютной выручки нужно в рубли переводить. А про обязательный 100% перевод валюты в рубли за газ он как-то совсем забыл.
Цитата:
А многие компании, как к примеру «Макдональдс», уже реально начинают уходить с российского рынка,

Источник:

Уходит сам Макдональдс непосредственно, франчайзи продолжат работу. На Урале, кстати, франшиза Боранбаеву принадлежит.
Цитата:
Санкции, которые были наложены на Россию в начале войны, по сути начинают работать только сейчас.

Источник:

Вот тут согласен. Очень большой отложенный эффект. В 3-4 квартале будет видно.

[Исправлено: Victor Yang, 19.05.2022 - 15:56]
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
973
Re: Рубль может ослабнуть летом, но тенге за ним не последует -...
Отправлено: 19.05.22 - 16:06
#5
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Кроме путина никто и ничего не может знать. Что ему взбредёт в голову-то и будет. Абсолютно не предсказуемый персонаж. Сейчас он всем доказывает как крут рубль,как мы в 15м доказывали как крута тенге. Но финал один и против законов экономики не попрешь. Денюжка кончится и всё.
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
53
Re: Рубль может ослабнуть летом, но тенге за ним не последует -...
Отправлено: 19.05.22 - 16:49
#6
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То рубль спасали, чтобы российские товары не завозили, а теперь доллар удерживают, чтобы бюджет не потерять. Вот так все 30 лет эти горе-экономисты рулят. Покажите хоть одну страну в мире, которая разбогатела за счет обесценивания собственной валюты.
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