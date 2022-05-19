Центробанк России снова снизил курс доллара до 63 рублей. Российский рубль продолжает укрепляться с 10 марта после стремительного падения, которое произошло с начала военных действий России в Украине, сообщает 365info.kz.

Казахстанская валюта хоть немного и ослабла к доллару в последние дни (на 1,64 тенге - до 429,87 за доллар), но все равно осталась примерно в том же диапазоне колебаний, что и рубль. Однако многих интересует вопрос, как долго будет сохраняться подобная ситуация, учитывая, что курс российской валюты не рыночный.

Экономист Ерлан Ибрагим также убежден, что нынешнее укрепление рубля как к международным валютам, так и к тенге носит аномальный характер.

- Россия оказалась в патовой экономической ситуации, и ее политические перспективы складываются крайне негативно. При всем при этом подобное укрепление рубля - результат искусственного формирования курса со стороны Центробанка России. Дело в том, что предприятия в России перестали покупать доллары, чтобы закупать что-то за рубежом, что привело к переизбытку долларов на российском рынке. Кроме того, финансовые власти страны обязали экспортеров 80% выручки продавать на внутреннем рынке Это и создало дисбаланс, на фоне которого вслед за рублем существенно укрепился и тенге. Но думаю, данная ситуация не навсегда. Санкции, которые были наложены на Россию в начале войны, по сути начинают работать только сейчас. А многие компании, как к примеру «Макдональдс», уже реально начинают уходить с российского рынка, что также будет оказывать влияние на экономику. К тому же нефтяное эмбарго, которое собирается применить к России Евросоюз, оказавшись от ее углеводородного сырья, приведет к потерям ею валютной выручки. Плюс ко всему сейчас ожидают седьмого пакета санкций, и каждое новое их введение становится более оперативным и бьет сильнее. Все это будет давить на рубль, приводя к его ослаблению, - считает Ибрагим.

По ожиданиям экономиста, ослабление рубля стоит ожидать в конце лета - начале осени 2022 года. Но при этом с тенге не все так однозначно.

- Последние годы курс нашей валюты очень сильно коррелировал с курсом рубля. Сказать, что сейчас Казахстан формирует курс тенге независимо от рубля мы не можем. Между тем эмбарго на поставки российской нефти открывает для Казахстана возможности завоевания новых рынков. И не только по нефти, но и по зерну — на эти товары цены сейчас растут. Это дает шанс тенге оставаться примерно на текущем уровне. Но если в 2015 году, когда паритет между тенге и рублем был 3,2, в Казахстан массово стекались российские товары, в нынешних реалиях при схожем паритете ситуация будет несколько иная. Цены на товары в самой России сейчас выросли и продолжат расти, плюс возможно введение таможенных ограничений на вывоз товаров из РФ. В такой ситуации закупать товары у «северного соседа» будет невыгодно, - заключает экономист.