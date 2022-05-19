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≡ Закатаем в асфальт дороги и дворы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44263
Закатаем в асфальт дороги и дворы
Отправлено: 19.05.22 - 11:58
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Дорожная техника начала утюжить некоторые улицы еще в конце апреле, и есть уже полностью завершенные участки. Но в отделе ЖКХ акимата Костаная все равно предупреждают, что в ремонтных делах еще возможны корректировки по техническим или финансовым причинам. Впрочем, денег может стать как меньше, так и больше. Тогда удастся решить несколько застарелых проблем.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8508
Закатаем в асфальт дороги и дворы
Отправлено: 19.05.22 - 11:58
#1
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Цитата:
почему им ремонт нужнее, чем другим. И основное недовольство выбором акимата отсюда.

Еще бы знать какими параметрами руководствуется ЖКХ при выборе дворов?
К примеру, НИ ОДИН из 17 дворов 9 микрорайона ни удостоились ремонта асфальта и бордюр за прошедшие годы, в число этих трех сотен они не входят. При этом некоторым из дворов в следующем году будет уже 40 лет.
Однако, уже третий год внимание уделяют дворам, моложе на 5-10 лет в 8 и 7 микрорайонах. В этом году снова в 9-ке не заявлен ни один, зато список: 7-й мкр-н, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17; 8-й мкр-н, д. 6, 7, 17, 18, 19;
Видать там, где блатные живут?

Айкомек спрашивать - это дохлый номер. Всё что они могут , послать в Ж...КХ.

[Исправлено: yudjin, 19.05.2022 - 12:09]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
823
Re: Закатаем в асфальт дороги и дворы
Отправлено: 19.05.22 - 12:23
#2
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Цитата:
К примеру, НИ ОДИН из 17 дворов 9 микрорайона ни удостоились ремонта асфальта и бордюр за прошедшие годы, в число этих трех сотен они не входят. При этом некоторым из дворов в следующем году будет уже 40 лет.

Источник:
А в КЖБИ дома и проезжая часть вообще годов 060 и 70..когда 9-8-7 микрорайонов и в проекте не было!
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8508
Закатаем в асфальт дороги и дворы
Отправлено: 19.05.22 - 13:08
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А в КЖБИ дома и проезжая часть вообще годов 060 и 70..когда 9-8-7 микрорайонов и в проекте не

Скажи сколько раз уже ремонтировали Ворошилова возле твоего дома и Маяковского, сколько в КЖБИ дворов заасфальтировали в прошлом году? В этом году в списке тоже 10 дворов.
А в 9-ке ни одного нет отремонтированного и в планах.
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