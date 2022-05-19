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Не могу понять рвения Архимеда Бегежановича, чтобы срочно заасфальтировать весь Костанай, дворы и проулки, обклеить пенопластом, покрасить, поменять крыши домов за бюджетные средства, везде где его даже не просят, просто максимально, не задумываясь, не экономя, а ведь развитие города не входит в его должностные обязанности, для этого он назначает менеджера по управлению городом и за это ему народ - бюджет выплачивает зарплату.