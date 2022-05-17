Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...

Отправлено: - 15:39

это было во время султанов, надеюсь их имена не надо упоминать, потом в о время хана Аблая упоминается такое название, просто хан Аблай не был государем всего Казахстана, а впрочем какая разница, смотрел канал Калачова, спрашивает, если Россия нападет на Казахстан, за кого вы будете,посмотрите, и подумайте Максаф и все кто сейчас говорит о спецоперации , а не о войне, почему мы начинаем об этом задумываться, может дело всё таки в вас