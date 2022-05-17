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≡ Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
 
 
Страница 11 из 12«1...9101112»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44255
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
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«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12870
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 14:49
#150
Комментарий удален модератором.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
675
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 14:50
#151
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12870
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 14:52
#152
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Ладно, тема вышла из под контроля
Давайте о Казахии

[Исправлено: 111, 18.05.2022 - 14:53]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3042
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 14:57
#153
Комментарий удален модератором.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
675
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 14:58
#154
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то много последнее время референдумов) как по мне надо тогда провести референдум о запрете переименований улиц, населенных пунктов, страны)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12870
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 15:04
#155
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Реклама у его новой партии конечно сработала...
Никто ведь в здравом уме этого делать не будет, он в том числе..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12870
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 15:09
#156
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Ясно же с самого начала, что это немного так сказать шютка..
Все дело то не в переименовании, а временном восприятии.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1062
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 15:11
#157
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переименовывать всё и вся - это традиция независимого Казахстана, национальный бренд. Как швейцарские часы и русская балалайка :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1313
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 15:17
#158
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Уважаемые читатели. Предлагаю вернуться к обсуждению самой новости и не отклоняться от темы. Такое ощущение, что здесь второй Флуд открыли.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1062
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 15:21
#159
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Предлагаю вернуться к обсуждению самой новости и не отклоняться от темы

Новость не интересная. У нас всё время что-то переименовывают)))
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
289
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 15:32
#160
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Казакстан было давно, другое дело, это не было общепринятым названием, на 3, 4 месте
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
289
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 15:39
#161
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это было во время султанов, надеюсь их имена не надо упоминать, потом в о время хана Аблая упоминается такое название, просто хан Аблай не был государем всего Казахстана, а впрочем какая разница, смотрел канал Калачова, спрашивает, если Россия нападет на Казахстан, за кого вы будете,посмотрите, и подумайте Максаф и все кто сейчас говорит о спецоперации , а не о войне, почему мы начинаем об этом задумываться, может дело всё таки в вас
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
289
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 15:46
#162
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
289
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 15:50
#163
Комментарий удален модератором.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1326
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 16:44
#164
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А как тогда будут называться жители Казахии?
Казахиянцы, казахстанцы?
Или других наций в стране он не видит, кроме казахов?

[Исправлено: serg kost, 18.05.2022 - 16:45]
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Страница 11 из 12«1...9101112»
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