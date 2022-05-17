Казахстанский политический деятель Булат Абилов на пресс-конференции заявил о создании партии Bizdin Tandau, а также высказался по поводу членства Казахстана в ОДКБ и предложил переименовать страну в Qazaq республикасы – Казахия, передает Кazakh24.info.

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По словам Абилова, название Bizdin Tandau выбрано не случайно.

«Bizdin Tandau – это наш выбор за демократию, справедливость, свободу», – сказал спикер.

Также Абилов высказался об участии Казахстана в ОДКБ.

«Мы предлагаем выйти из ОДКБ, пересмотреть военное сотрудничестве и пойти на сближение с тюркскими странами, которые сегодня не показывают никакой агрессивности, никакого бряцанья оружием, милитаристского духа», - сказал Булат Абилов.

Политик также предложил переименовать Казахстан и провести референдум.

«Мы считаем, что один из важных вопросов – это и название нашей страны. Мы хотим, чтобы впервые в истории степи, тысячелетней истории, сами казахи выбрали себе название, как будет называться наша страна. При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом. Мы предлагаем вынести на референдум Qazaq республикасы – Казахия», - добавил он.