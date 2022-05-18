Re: "Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия...

Отправлено: - 11:33

Я так и думал, есть какая-то заковыка в дешёвых (по мнению банкиров) кредитов. Поначалу мне показалось завышенной цена на этих авто. Подержанную три года Ларгус можно купить за пять лямов, даже меньше, однако новая стоит около десяти. Но это ещё не всё. Впереди ожидают неизвестно что, начиная подъем цены на бензин(они ведь заморожены до конца июня) и возможно дефицит или отсутствие вовсе. Что там по работе, будет ли стабильность. Добровольно подвергать себя новым испытаниям я бы не стал