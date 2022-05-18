Автолюбители пожаловались на условия обновленной программы льготного кредитования. Казахстанцы заявляют о дополнительных требованиях, которые якобы предъявляют автосалоны и банки. По их словам, из-за таких камней преткновения теряется суть льготных условий автокредитования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Очереди в одном из автосалонов Алматы. Фото ©Тengrinews.kz/Шокан Алхабаев

Алматинец Марат Асылбеков (фамилия и имя изменены по просьбе героя) почти полгода ищет для себя автомобиль. После того как в начале года чиновники заявили о перезапуске льготного автокредитования, мужчина решил воспользоваться возможностью. Однако он стал ждать старта программы и в конце апреля побывал в некоторых автосалонах города. По результатам объезда Асылбеков выявил любопытные подробности, "о которых чиновники не говорят, дабы не испортить "сказочные" условия программы".

"Первым делом берешь в автосалоне прайс-лист, куда они ставят печать и дату обращения. С этой бумагой идешь к менеджеру банка и подаешь заявку, а после - ждешь решения. Так вот, указанная в заявке машина уже должна находиться в автосалоне. Но на таких автомобилях уже установлено дополнительное оборудование, которое нельзя снять и продавать машину без них. Их стоимость начинается от 700 тысяч и доходит до порядка двух миллионов тенге. Пустых авто без "допиков" нет, или специально говорят, что нет, чтобы автосалоны могли заработать на этих аксессуарах. Вот такую замануху они устроили. То есть это те расходы, на которые покупатель не рассчитывал", - отметил Асылбеков.

По его словам, далее будущих участников льготного кредитования ждет еще один неприятный сюрприз, связанный с дополнительными расходами. Алматинец отметил, что для получения автокредита в банке необходимо будет оплатить страхование КАСКО, причем на весь период займа. И стоит такой вид добровольно-принудительного страхования как минимум 200 тысяч тенге в год.

"И если ты берешь кредит на семь лет, то нужно будет сразу оплатить КАСКО на весь период. А это, на минуточку, свыше 1,4 миллиона тенге. Получается, что смысл льготных условий этого автокредитования теряется. Потому что, к примеру, человек берет машину без первоначального взноса за 10 миллионов тенге. Переплата под четыре процента годовых на семь лет выйдет около 1,5 миллиона тенге. Добавляем к этой сумме порядка двух миллионов тенге, которые уйдут на дополнительные опции, и как минимум 1,4 миллиона тенге за КАСКО. В итоге переплата за новую машину стоимостью в 10 миллионов составит порядка пяти миллионов тенге. А это уже не четыре процента годовых, а целых 12 процентов. И в каком месте это льготное автокредитование, непонятно. Смысл слов теряется", - добавил он.

Асылбеков рассказал, что в одном из автосалонов выбрал автомобиль, которого нет в наличии. По его словам, менеджеры предложили ожидать заказ от трех до девяти месяцев.

"То есть машин в автосалонах нет, их нужно ждать. Поэтому народ немного раздраженный из-за этого. Льготное автокредитование стартовало в понедельник, но уже получилось провальным. Кто в этом виноват? Чиновники говорят, что программа рассчитана на 30 лет и благодаря ей рынок автомобилей страны насытится. Но я не думаю, что в этом году рынок насытится, так как машин не так много производится", - подытожил он.

Другой алматинец Вячеслав Ильин в феврале этого года прибрел авто за свои деньги. Купил он по программе Trade-in, обменяв старую машину на новую. Причем предыдущую он сдал в автосалон, а последняя обошлась ему в 10 миллионов 300 тысяч тенге. Однако ему пришлось доплатить еще 300 тысяч тенге за дополнительное оборудование, которое уже было установлено на новом автомобиле. Это автосигнализация с автозаводом и GPS-наблюдением, тонировка, ветровики, резиновые напольные ковры для пассажиров и на багажнике, защита картера и защитная сетка на решетку.

"В принципе, эти "допики" я и сам планировал установить. Да, возможно, на рынке это мне обошлось бы в чуть меньшую сумму. Но тогда у меня сгорит гарантия от автосалона. К примеру, так происходит, когда устанавливаешь сигнализацию в другом месте. Потому что это электроника, и если какой-то посторонний специалист туда залезет, то может повредить и компьютер на автомобиле будет показывать ошибку. Потом ты не сможешь предъявить автосалону. Поэтому гарантию на авто желательно сохранять", - подчеркнул 35-летний мужчина.

Он отметил, что чуть ранее, в декабре прошлого года, также приобретал автомобиль, но уже для жены. Тогда они тоже купили авто с дополнительными аксессуарами, которые им в любом случае хотелось установить.

"Недавно мне один знакомый рассказал, что покупал машину в другом автосалоне и там тоже были "допики". Но он заплатил менеджеру 50 тысяч тенге, и ему убрали это дополнительное оборудование. А в моем случае я сдал машину и ждал месяц или полтора, пока прибыла моя машина. Точнее, я бы ждал еще больше. Просто один из клиентов отказался от своего заказа, и его автомобиль предложили мне. На нем по желанию того клиента были установлены некоторые аксессуары, с которыми я и приобрел. Просто автосалоны по программе Trade-in быстрее выдают, потому что выкупают у нас машину и как бы становятся должниками перед нами и стараются побыстрее обеспечить нас автомобилем", - добавил Ильин.

Между тем автомобильный эксперт Алексей Алексеев заявил, что автосалоны имеют право не продавать машины без дополнительных опций.

"Автомобиль является товаром, и у него есть продавец, который выставляет условия продажи. А покупатель выбирает, согласиться ему на эти условия или поискать другой товар и другого продавца. Поэтому законно или нет заставлять покупать машину с дополнительными начинками? Я думаю, что с точки зрения продавца это законно. Но в любом случае покупатель имеет право настаивать, чтобы ему продали автомобиль без "допов". Чаще всего при этом придется подождать, иногда до полугода. Если покупатель готов на такие условия, то автомобиль он получит по цене прайс-листа, который будет действовать уже к этому моменту. Небольшой, но важный нюанс: за время ожидания конечная цена может вырасти. А так как договор заключается только на предоплату и конечная стоимость не фиксируется, покупателя может ждать неприятный сюрприз", - сказал он.

Также специалист пояснил, на какие хитрости могут пойти автосалоны, стремясь продать машину с дополнительными аксессуарами.

"Продавцы просто говорят, что машин без "допов" нет. Надо понимать, что вопрос с "допами" возник не так давно - а точнее, с началом пандемии. До этого их ставили преимущественно на выбор покупателя. Остро об этом заговорили только в 2021 году, когда грянул дефицит полупроводников. В условиях дефицита дилерам и ухищряться не надо: машин попросту нет. То есть продавцы теряют прибыль. Чтобы как-то восполнить это, они и начали снабжать автомобили дополнительными опциями/аксессуарами. Летом я видел забавное, на мой взгляд, явление: в одном автосалоне в качестве дополнительного оборудования предлагали велосипед и электросамокат. К моему удивлению, эти аксессуары быстро закончились. Оказывается, покупатели охотно их брали - в качестве подарка себе самому или семье. Ради справедливости надо сказать, что обычно продавцы машин все-таки предлагают полезные опции: коврики, сигнализацию, дополнительный багажник и так далее. Пожаловаться можно лишь на завышенные цены, и то не всегда", - отметил Алексеев.

В Комитете по защите прав потребителей объяснили, что делать в случае попытки автосалона реализовать авто с дополнительной начинкой.

"Если на официальном сайте автосалона в прайс-листах или в брошюрах содержатся все существенные условия договора, в том числе указывается официальная стоимость автомобиля, то потребитель вправе купить его по той цене и в той комплектации, которая указана в описании. При продаже товара по образцу или описанию потребитель имеет право на получение этого товара, который соответствует образцу или описанию. И продавец обязан передать потребителю такой товар. К условиям, нарушающим или ущемляющим права потребителей, относятся обязанности по дополнительно возмездным товарам. По закону запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров. Также запрещается навязывать приобретение товаров в качестве условия исполнения гарантийного обязательства. Исключение бывает, если дополнительные товары предусмотрены требованиями изготовителя. В этом случае условие обязательного приобретения дополнительных товаров является законным", - пояснили специалисты ведомства.

Они также добавили, что клиенты могут требовать от автосалона вернуть деньги за авто, которое было продано с обязательным приобретением дополнительных аксессуаров.

"Если в результате применения условий договора, нарушающих или ущемляющих права потребителя, ему нанесены убытки, они должны возмещаться виновным лицом в полном объеме. Потребитель имеет право на возмещение убытков, нанесенных ему продавцом в связи с использованием последним преимуществ своего положения. Следует отметить, что заведомо ложная, недобросовестная и недостоверная реклама, а также реализация товара с принудительным ассортиментом являются действиями, относящимися к недобросовестной конкуренции. Совершение таких неправомерных деяний влечет ответственность", - подчеркнули в комитете.

В ведомстве отметили, что пострадавшие от недобросовестных автосалонов клиенты могут обратиться к ним, а также в суд для защиты нарушенных прав и законных интересов.

16 мая в Казахстане стартовала обновленная программа льготного автокредитования. На этот раз условия изменились в сторону послабления. Поэтому в первый день с утра в автосалонах наблюдались большие очереди. Под условия программы подпадают некоторые модели Hyundai, KIA, Chevrolet, LADA, JAC и Renault. Более подробно со списком доступных марок можно ознакомиться здесь.

За автокредитом можно обратиться в Банк ЦентрКредит, Евразийский банк, Народный банк и Forte Bank. В первый день заявки подали более 2200 казахстанцев, причем документы принимали лишь два финансовых учреждения - Банк ЦентрКредит и Евразийский банк. Два других банка начнут принимать заявки чуть позже.

В Ассоциации казахстанского автобизнеса заверили, что махинаций с очередями в автосалонах не будет. А в Фонде развития промышленности отметили, что очередь будет формироваться с нуля.