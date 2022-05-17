Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...

Отправлено: - 14:35

В принципе палка о двух концах..

С одной стороны, надо держаться с братской Россией.

С другой, когда то надо ожидать от нее обязательного предательства и удара в спину..

У них же насчет Украины план был на десятилетия.

Точно так же они готовятся по отношению и к нам..

А потому, наверное нам надо пригласить тех же турков, чтобы они сделали тут как бы буферную зону между нами, сдать им в аренду на 300 лет те земли, которые граничат с Россией..

Кто посмеет напасть на страну Нато, превосходящую противника более чем в десять раз?