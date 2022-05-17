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≡ Подозреваемого в краже восьми велосипедов задержали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44245
Подозреваемого в краже восьми велосипедов задержали в Костанае
Отправлено: 17.05.22 - 09:54
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На видеозаписях видно, что в ночное время мужчина в красной куртке с капюшоном, тщательно скрывая лицо, заходил в подъезды и похищал велосипеды. Причем объектом краж стали дорогостоящие транспортные средства
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5259
Re: Подозреваемого в краже восьми велосипедов задержали в...
Отправлено: 17.05.22 - 09:54
#1
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По Рен-ТВ криминальные новости сопровождают предоставлением визуальной информации об этих воришках и даже называют имена, но не у нас. Наши напоминают побрехушки на лавочке, там украли, тут унесли.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
977
Подозреваемого в краже восьми велосипедов задержали в Костанае
Отправлено: 17.05.22 - 10:58
#2
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//Причем объектом краж стали дорогостоящие транспортные средства", - сообщили в ведомстве //

вот она реальность, ашанбайк, что на фото, дорогостоящий транспорт, а ведь он реально тыщ 100-150 стоит . Куда катится мир . PS а нормальный вельчик для прогулок по парку уже от 300к. А достойный снаряд, в котором нуждаются наши спортсмены стоит от 1-1,5кк :-(

//Размер ущерба - почти 800 000 тенге. //

не нужно оставлять велосипеды, коляски, самокаты в подъездах, зачем дразнить злоумышленников ? Да еще и фиг обойдешь эту стоянку , понабросают

[Исправлено: antonK, 17.05.2022 - 11:02]
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