Отправлено: - 10:58

[Исправлено: antonK, 17.05.2022 - 11:02]

////вот она реальность, ашанбайк, что на фото, дорогостоящий транспорт, а ведь он реально тыщ 100-150 стоит . Куда катится мир . PS а нормальный вельчик для прогулок по парку уже от 300к. А достойный снаряд, в котором нуждаются наши спортсмены стоит от 1-1,5кк////не нужно оставлять велосипеды, коляски, самокаты в подъездах, зачем дразнить злоумышленников ? Да еще и фиг обойдешь эту стоянку , понабросают