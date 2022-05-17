Как сообщили сегодня, 17 мая, в ДП Костанайской области, на протяжении двух месяцев в полицию поступали заявления о том, что из подъездов домов были похищены велосипеды. Размер ущерба - почти 800 000 тенге.

"Оперативники Аскар Мусин и Олжас Бакиров просмотрели камеры видеонаблюдения и опросили свидетелей. На видеозаписях видно, что в ночное время мужчина в красной куртке с капюшоном, тщательно скрывая лицо, заходил в подъезды и похищал велосипеды. Причем объектом краж стали дорогостоящие транспортные средства", - сообщили в ведомстве.

Полицейские задержали 36-летнего костанайца, ранее судимого. У него изъяли несколько велосипедов и связку ключей от домофонов. Другие велосипеды он успел продать. Ведется следствие, подозреваемый арестован.

Оперуполномоченный Аскар Мусин

Также полицейские Костаная предотвратили попытку кражи велосипеда.

13 мая, около 6 часов утра, молодой человек зашел в подъезд дома по пр. Аль-Фараби. Поднявшись на 9-й этаж, он решил похитить велосипед, стоявший возле квартирной двери. В это время сосед по этажу увидел, что незнакомец выкатывает велосипед из подъезда. Выбежав на улицу, мужчина стал удерживать подозреваемого.

"На шум возле дома прибыл участковый инспектор УП г. Костаная Ержан Токаев. 26-летний похититель был задержан. Транспортное средство вернули владельцам. 33-летнего костанайца поблагодарили за активную гражданскую позицию", - сообщили в ДП.

С начала года в Костанае раскрыли 16 краж велосипедов.

Фото предоставлены ДП Костанайской области