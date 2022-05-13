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≡ Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44226
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 09:43
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Выступая на 34-й специальной сессии Совета ООН по правам человека верховный комиссар Мишель Бачелет заявила, что многие злодеяния во время военных действий могут быть приравнены к военным преступлениям.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16389
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 09:43
#1
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Цитата:
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 мая, зафиксировано 3541 убитых и 3785 раненых.

Это они за весь период столько зафиксировали, или только за последние пару месяцев?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15253
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 09:46
#2
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Цитата:
подавляющее большинство мирных жителей погибли или получили ранения в результате "применения в населённых пунктах средств взрывного действия с широким радиусом действия". Речь идёт об обстрелах из тяжёлой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетно-авиационных ударах.

Источник:

А размещение военной техники рядом с жилыми домами не является нарушением прав человека?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12605
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 09:52
#3
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Пока мы союзники, надо голосовать против.
По человечески за..
Но чувствуя агрессию, конечно воздержимся..
Мало ли что там у кого на уме..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12405
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 10:04
#4
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Цитата:
Victor Yang:
А размещение военной техники рядом с жилыми домами не является нарушением прав человека?

А нападение в 4 утра и обстрел городов Ракетами не является нарушением прав человека?
У вас россиян как-то лукаво прицел сбит от факта что Украина защищается как может до момента что она защищается как-то не так как вам бы хотелось,а вам бы хотелось чтобы все бойцы вышли в поле встали и стали ждать пока их накроет
Сталинград напомнить или это другое?
А и да напомню в 2014 году большинство погибших мирных в Донецке было после прилетов с украинской стороны по кварталам где размещалась и била по аэропорту рос/сепар артиллерия
Чеж в поле не выходили?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12605
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 10:05
#5
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Цитата:
Victor Yang:
размещение военной техники рядом с жилыми домами не является нарушением прав человека?

Это как например?
То есть, они близко с домами поставили какие то военные трактора, и Россия вынуждена была из за этого начать войну?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12605
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 10:07
#6
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239 детей.
Конечно, жестокость агрессии просто не знает границ..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12605
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 10:10
#7
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Цитата:
Victor Yang:
размещение военной техники рядом с жилыми домами не является нарушением прав человека?

Война допустим за Сталинград.
Наши солдаты должны были выйти в поле за этот город и там отбивать атаки звереющего при виде крови противника?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
364
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 10:39
#8
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"...независимой комиссии для расследования предполагаемых нарушений прав человека в Украине..."
Если эта комиссия действительно независима, то Запад скоро должен будет признать свои преступления. Но это - из области фантастики. Никогда он их не признавал и никогда не признает.
А весь независимый мир и без этой комиссии правду знает.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8623
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 10:45
#9
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Цитата:
111:
Пока мы союзники, надо голосовать против. По человечески за.. Но чувствуя агрессию, конечно воздержимся..

Без разницы как там кто голосует,ООН как организация давно уже себя дискредетировала.
Основная цель этой организации поддерживать МИР во всём мире,а сколько войн было за последние 20-25лет и что кто нибудь спрашивал у ООН можно бомбить Югославию,Ирак,Ливию,Афганистан,Сирию?
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2191
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 11:44
#10
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Цитата:
Добринцофф:
кто нибудь спрашивал у ООН можно бомбить Югославию,Ирак,Ливию,Афганистан,Сирию?

Вот видео со словами Байдена по бомбежкам Югославии


Дословно его слова:
я предложил бомбить Белград
я предложил туда послать американских летчиков и взорвать все мосты на Дрине
я предложил прекратить поставки нефти
я предложил конкретные действия

Да уж, и этот президент США накачивает Украину вооружением....

[Исправлено: Нурбанчик, 13.05.2022 - 11:45]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16389
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 12:20
#11
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Цитата:
abaika95:
А и да напомню в 2014 году большинство погибших мирных в Донецке было после прилетов с украинской стороны по кварталам где размещалась и била по аэропорту рос/сепар артиллерия Чеж в поле не выходили?

Если бы ООН еще тогда озаботилась правами человека - сейчас бы заботиться было не о чем.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12605
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 15:23
#12
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Цитата:
Добринцофф:
голосует,ООН как организация давно уже себя дискредетировала.

Ну там же все страны и Россия в том числе была в то время..
Тогда зачем она там, Казахстан?
Сами себя дискредитировали..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12405
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 15:59
#13
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Цитата:
Добринцофф:
Без разницы как там кто голосует,ООН как организация давно уже себя дискредетировала.

Согласен
Бесполезная организация допустившая возникновение Путина
Цитата:
Skeptic:
Если эта комиссия действительно независима, то Запад скоро должен будет признать свои преступления. Но это - из области фантастики. Никогда он их не признавал и никогда не признает. А весь независимый мир и без этой комиссии правду знает.

Поменяйте свой ник пожалуйста со скептика в "скептика в отношении запада а Россия всегда говорит правду"))
Цитата:
Нурбанчик:
Вот видео со словами Байдена по бомбежкам Югославии

Намек что надо ждать видео с Байденом выступающим по бомбежкам России?
Напомнить что такое Югославия в 1999? Это союз Сербии и Черногории
А что делала Сербия все 90ые? Правильно воевала с соседями пытаясь возродить единую Югославию,сербия бомбила Сараево,совершала геноцид и вообще вела себя плохо
Ну как Россия сейчас) вот ею и прикончили
Цитата:
maxsaf:
Если бы ООН еще тогда озаботилась правами человека - сейчас бы заботиться было не о чем.

12 раз предлагали ввести миротворцев на Донбасс
Россия накладывала вето
Зачем такое ООН? Согласен бесполезная организация
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2191
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 16:36
#14
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Цитата:
abaika95:
сербия бомбила Сараево,совершала геноцид и вообще вела себя плохо Ну как Россия сейчас) вот ею и прикончили

Чтобы не быть голословным, ссылки приведите, где Сербия совершала геноцид и бомбила Сараево.
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