Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 09:43
Выступая на 34-й специальной сессии Совета ООН по правам человека верховный комиссар Мишель Бачелет заявила, что многие злодеяния во время военных действий могут быть приравнены к военным преступлениям. Читать новость
подавляющее большинство мирных жителей погибли или получили ранения в результате "применения в населённых пунктах средств взрывного действия с широким радиусом действия". Речь идёт об обстрелах из тяжёлой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетно-авиационных ударах.
Victor Yang: А размещение военной техники рядом с жилыми домами не является нарушением прав человека?
А нападение в 4 утра и обстрел городов Ракетами не является нарушением прав человека? У вас россиян как-то лукаво прицел сбит от факта что Украина защищается как может до момента что она защищается как-то не так как вам бы хотелось,а вам бы хотелось чтобы все бойцы вышли в поле встали и стали ждать пока их накроет Сталинград напомнить или это другое? А и да напомню в 2014 году большинство погибших мирных в Донецке было после прилетов с украинской стороны по кварталам где размещалась и била по аэропорту рос/сепар артиллерия Чеж в поле не выходили?
"...независимой комиссии для расследования предполагаемых нарушений прав человека в Украине..." Если эта комиссия действительно независима, то Запад скоро должен будет признать свои преступления. Но это - из области фантастики. Никогда он их не признавал и никогда не признает. А весь независимый мир и без этой комиссии правду знает.
111: Пока мы союзники, надо голосовать против. По человечески за.. Но чувствуя агрессию, конечно воздержимся..
Без разницы как там кто голосует,ООН как организация давно уже себя дискредетировала. Основная цель этой организации поддерживать МИР во всём мире,а сколько войн было за последние 20-25лет и что кто нибудь спрашивал у ООН можно бомбить Югославию,Ирак,Ливию,Афганистан,Сирию?
abaika95: А и да напомню в 2014 году большинство погибших мирных в Донецке было после прилетов с украинской стороны по кварталам где размещалась и била по аэропорту рос/сепар артиллерия Чеж в поле не выходили?
Если бы ООН еще тогда озаботилась правами человека - сейчас бы заботиться было не о чем.
Добринцофф: Без разницы как там кто голосует,ООН как организация давно уже себя дискредетировала.
Согласен Бесполезная организация допустившая возникновение Путина Цитата:
Skeptic: Если эта комиссия действительно независима, то Запад скоро должен будет признать свои преступления. Но это - из области фантастики. Никогда он их не признавал и никогда не признает. А весь независимый мир и без этой комиссии правду знает.
Поменяйте свой ник пожалуйста со скептика в "скептика в отношении запада а Россия всегда говорит правду")) Цитата:
Нурбанчик: Вот видео со словами Байдена по бомбежкам Югославии
Намек что надо ждать видео с Байденом выступающим по бомбежкам России? Напомнить что такое Югославия в 1999? Это союз Сербии и Черногории А что делала Сербия все 90ые? Правильно воевала с соседями пытаясь возродить единую Югославию,сербия бомбила Сараево,совершала геноцид и вообще вела себя плохо Ну как Россия сейчас) вот ею и прикончили Цитата:
maxsaf: Если бы ООН еще тогда озаботилась правами человека - сейчас бы заботиться было не о чем.
12 раз предлагали ввести миротворцев на Донбасс Россия накладывала вето Зачем такое ООН? Согласен бесполезная организация
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