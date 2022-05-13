Отправлено: - 15:59

Добринцофф:

Без разницы как там кто голосует,ООН как организация давно уже себя дискредетировала.

Skeptic:

Если эта комиссия действительно независима, то Запад скоро должен будет признать свои преступления. Но это - из области фантастики. Никогда он их не признавал и никогда не признает. А весь независимый мир и без этой комиссии правду знает.

Нурбанчик:

Вот видео со словами Байдена по бомбежкам Югославии

maxsaf:

Если бы ООН еще тогда озаботилась правами человека - сейчас бы заботиться было не о чем.

Цитата:СогласенБесполезная организация допустившая возникновение ПутинаЦитата:Поменяйте свой ник пожалуйста со скептика в "скептика в отношении запада а Россия всегда говорит правду"))Цитата:Намек что надо ждать видео с Байденом выступающим по бомбежкам России?Напомнить что такое Югославия в 1999? Это союз Сербии и ЧерногорииА что делала Сербия все 90ые? Правильно воевала с соседями пытаясь возродить единую Югославию,сербия бомбила Сараево,совершала геноцид и вообще вела себя плохоНу как Россия сейчас) вот ею и прикончилиЦитата:12 раз предлагали ввести миротворцев на ДонбассРоссия накладывала ветоЗачем такое ООН? Согласен бесполезная организация