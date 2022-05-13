Совет ООН по правам человека проголосовал за усиление внимания к "ухудшению ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", сообщает informburo.kz.

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Голосование последовало за созданием в марте независимой комиссии для расследования предполагаемых нарушений прав человека в Украине.

За проект резолюции, представленный Украиной, проголосовали 33 члена совета. Китай и Эритрея проголосовали против. Ещё 12 государств, в том числе Казахстан, Узбекистан, Армения воздержались.

В резолюции совет подтвердил своё требование о немедленном прекращении военных действий РФ против Украины и призвал Российскую Федерацию беспрепятственно предоставлять представителям и сотрудникам международных правозащитных и гуманитарных организаций, включая специализированные учреждения ООН, своевременный, немедленный, неограниченный и безопасный доступ к лицам, которые были перемещены из затронутых конфликтом районов Украины и содержались на территории РФ или в районах, контролируемых РФ.

Выступая на 34-й специальной сессии Совета ООН по правам человека верховный комиссар Мишель Бачелет заявила, что многие злодеяния во время военных действий могут быть приравнены к военным преступлениям, сообщает сайт "Новости ООН".

Мишель Бачелет напомнила, что её офис на ежедневной основе обновляет информацию об убитых и раненых в Украине, однако реальные цифры могут быть значительно выше.

По её словам, подавляющее большинство мирных жителей погибли или получили ранения в результате "применения в населённых пунктах средств взрывного действия с широким радиусом действия". Речь идёт об обстрелах из тяжёлой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетно-авиационных ударах.

"По нашей информации, хотя ответственность за такие инциденты может быть возложена на обе стороны конфликта, большая часть этих жертв, по-видимому, связана с российскими вооружёнными силами и связанными с ними вооружёнными группами. На сегодняшний день только в Киевской области обнаружено более 1000 тел мирных жителей", – сказала верховный комиссар ООН.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 мая, зафиксировано 3541 убитых и 3785 раненых. Среди убитых 1300 мужчин, 844 женщины, 77 девочек и 93 мальчика, а также 69 детей и 1158 взрослых, пол которых пока неизвестен.