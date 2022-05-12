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"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
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