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≡ "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44214
"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
Отправлено: 12.05.22 - 08:07
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Отвечая на вопросы журналистов, Марат Жундубаев сообщил - причина возгорания камыша окончательно не установлена. Но после пожара приняли решение полностью обследовать берег Тобола и выкосить камыши.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
89
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 08:07
#1
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Страшно, очень страшно, Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
48
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 08:57
#2
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"Искать виноватого смысла нет" Интересная позиция акима города
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
976
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 09:23
#3
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как нет смысла ?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2533
"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
Отправлено: 12.05.22 - 09:29
#4
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По идее отдел ЖКХ должен следить за тем, чтобы в городской черте зарослей камыша не было. Отдел ЖКХ подчиняется акиму города.
Потому видимо аким и не видит смысла искать виновных :))
Профайл
С
§ Самат Жандильдин
(Пользователи)
Регистрация:
12.05.22
Сообщений:
2
"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
Отправлено: 12.05.22 - 11:03
#5
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Здравствуйте! Я вчера присутствовал на встрече акима города с представителями СМИ. В данном случае речь шла о том, что брифинг созван не для того, чтобы искать виновных лиц и вести полемику на эту тему. Встреча была организована для информирования о принимаемых мерах по оказанию необходимой помощи пострадавшим. Дальше было пояснение о том, что соответствующие должностные лица УЧС г.Костаная проводят расследование происшествия. С уважением, пресс-секретарь акима Самат Жандильдин.
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С
§ Самат Жандильдин
(Пользователи)
Регистрация:
12.05.22
Сообщений:
2
"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
Отправлено: 12.05.22 - 11:16
#6
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Добрый день! Во время встречи аким города так и пояснил, что комиссия работает, будут приняты меры в дальнейшем не допустить подобных случаев. Это касается организации охранной зоны береговой линии, работы по уборке сухостоя и другие вопросы. С уважением, пресс-секретарь акима Самат Жандильдин.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12377
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 11:28
#7
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Цитата:
юля елиссева:
По идее отдел ЖКХ должен следить за тем, чтобы в городской черте зарослей камыша не было. Отдел ЖКХ подчиняется акиму города.

ДЧС должен выписать акт обследование на имя ЖКХ города что эти камыши в городской черте представляют опасность для близстоящих домов и их надо убрать,если акта небыло то попадает ДЧС если попадает ДЧС попадает МЧС....
А такие попадать не могут
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
814
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 13:44
#8
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Вообще возникает вопрос,почему строили свой хибары с камышовых мат так близко к берегу с зарослями камыша? Ведь горели там и при совдепе горели да и сами захламили всю прибрежную зону бытовым мусором. Вот и прилетела ответка..а теперь аким помоги!
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4057
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 14:13
#9
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Цитата:
abaika95:
ДЧС должен выписать акт обследование на имя ЖКХ города что эти камыши в городской черте представляют опасность для близстоящих домов и их надо убрать,если акта небыло то попадает ДЧС если попадает ДЧС попадает МЧС.... А такие попадать не могут

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