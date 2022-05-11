В результате пожара на ул. Набережная пострадали 63 человека, из них 34 временно заселены в профилакторий "Дружба". Об этом сегодня, 11 мая, сообщил на брифинге аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Вы все знаете, что загорелись камыши вдоль реки Тобол, после чего загорелся жилой массив на ул. Набережной. Хочу акцентировать, что все дома были каркасно-камышитовыми, - отметил аким. - Сразу поясню, что пострадали 12 домов, в которых жили 13 семей, так как один дом был двухквартирным. Два дома повреждены. В один жители уже вернулись, в другой вернутся после небольшого ремонта. Сгорели 4 автомобиля. Самое главное, что жертв среди населения не допущено. Мы отреагировали, собрали все госорганы, создали комиссию по ЧС, были привлечены независимые эксперты, чтобы оценить результаты. Когда будут результаты, мы вам сообщим.

Отвечая на вопросы, Жундубаев сообщил - причина возгорания камыша окончательно не установлена. И заверил - после пожара решено полностью обследовать берег Тобола и выкосить камыши.

- Есть вопросы и к жителям, которые там проживали. Понятно, что там какие-то года всё это горело, всё это тушили, но в этом году из-за серьезного ветра такое случилось, - сказал аким города. - Я вам сейчас не могу сказать, есть ли кто-то ответственный за береговые линии. Чтобы в будущем таких случаев не допустить, мы сейчас разбираемся, как это предотвращать. Есть ли у нас служба, которая должна работать с сухостоем, сейчас мы разбираемся. К этому вопросу мы должны подойти комиссионно. То есть, в будущем нужно установить охранную зону, чтобы камыш не был вдоль изгороди. Какие службы будут за это отвечать и как это предотвращать, будем решать эти вопросы. Сейчас искать виноватого, я думаю, смысла нет.

Ответил аким и на критику владельцев сгоревших домов о том, что пожарные работали не оперативно. Жундубаев сообщил, что первые расчеты прибыли на место через 12 минут после первого звонка.

- Другой вопрос - по ликвидации, возможно, просто сил не хватило, - предположил он. - Пожар был в трех локальных точках на ул. Набережной, пока его не потушили. Было сложно, задымленность... Потом праздничные дни были, понятно. Я считаю, ликвидаторы пожара работали так, как они должны были.

Размер компенсации пострадавшим ещё не определили.

- Дома старые, 1953 года постройки. Но под ними земля дорогая - в центре города, - отметил Марат Жундубаев. - Мы посмотрим до конца недели, как пройдет оценка потерянного имущества. Посмотрим, как пройдет сбор помощи от костанайцев. Если этого не хватит, будем искать дополнительные возможности, чтобы помочь пострадавшим. Да, есть опасения, что оценка экспертов не удовлетворит пострадавших. Давайте дождемся результатов и посмотрим, что мы можем сделать.

По мнению акима, пока нет необходимости обращаться в республиканский фонд «Қазақстан халқына», чтобы запросить помощь для пострадавших.

Ранее в акимате сообщали, что горожане могут помочь погорельцам, перечислив деньги на счет общественного фонда "Súıіktі Qostanaı". Вот его реквизиты:

БИН 190540005263

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90

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